10/07/2018 - Vinos VIP

Carmenere variedad más premiada en Catad'Or 2018

El Carmenere desplazó este año al Cabernet Sauvignon como la cepa más premiada en el Concurso Catad'Or 2018 que en su vigésima tercera versión entregó 197 medallas, 11 correspondieron a Gran Oro, 125 a Oro y 61 Plata.

Los vinos chilenos siguieron encabezando el número de distinciones con 106 preseas doradas; Brasil 10 y Argentina 4.

Las distinciones fueron dirimidas por un jurado de 45 expertos de 16 países que bajo la modalidad de cata a ciegas analizaron las 601 muestras provenientes de 14 países: Argentina, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Francia, Australia, Perú y Bolivia, entre otros.

Para obtener una Medalla Gran Oro se debía conseguir en las sesiones de cata del jurado un puntaje mínimo de 91 puntos, mientras el Oro un piso de 88 y la Plata 85.

Las bases exigían también que el número total de medallas concedidas por el jurado no podía superar en cantidad del 30% de los vinos presentados, y un productor podía recibir un máximo de 12 medallas.

La variedad Carmenere obtuvo este año 26 medallas -desplazando al tradicional Cabernet Sauvignon- y demostró un indiscutido nivel de calidad, con el 40% de las muestras participantes premiadas en la categoría oro.

En tanto, con 21 oros se ubicó en segundo lugar el ensamblaje.

Por países, Chile continuó como el representante con mayor participación y reconocimientos, seguido por Brasil con 10 medallas y el trofeo al "Mejor Espumante del Cono Sur", ratificando su alto nivel en esta categoría.

Pablo Ugarte -director del certamen- destacó la alta convocatoria de este año, especialmente la internacional, lo que da paso a una nueva etapa para el certamen. Valoró el momento que vive la industria latinoamericana en el mercado mundial y dijo: "estamos convencidos que los vinos latinos tienen gran potencial en los mercados de alto consumo". Acentuó también que "somos percibidos como una unidad geográfica, más que como países separados. Esto es una oportunidad para salir al mercado integrados, ya que poco a poco el mundo comienza a enterarse que Sudamérica es mucho más que Cabernet Sauvignon y Carmenere de Chile, Malbec de Argentina o Tannat de Uruguay".

En cuanto a Chile, precisó, "no podemos identificar una sola cepa emblemática y eso es algo increíble que no tienen otros países de Latinoamérica, su diversidad. Tenemos Cabernet, Syrah, Carmenere, Cinsault, Carignan y tenemos el surgimiento de muchos pequeños productores que cultivan. Esto significa que Chile ya no es un país dominado por los grandes, que tiene de todo. Aquí hay viñas desde Tarapacá hasta Chile Chico...".

Como Mejor Carmenere fue elegido el Gran Reserva de los Andes de Doña Dominga, año 2017, de valle de Colchagua, zona central de Chile.

El Mejor Pisco, categoría que se incorporó en 2013, fue para Mal Paso, de 40 grados Reservado, del valle Limarí.

El Mejor Vino de Pequeñas Producciones fue para Don Roberto, de la viña Tamm, del valle de Colchagua.

Mejor Vino Campesino fue elegido "Entre Cangrejos", cabernet sauvignon 2017.

Dentro de las 26 medallas Gran Oro figuran, dos para Australia en su variedad Cabernet Sauvignon Wakefield/Taylors del 2013 y 2014; dos para Bolivia, Tannat 2015 Aranjuez y Singani Don Lucho - Casa Real de la variedad Otros Espirituosos del 2015. Además, Malbec Altamillo 2012 de Mendoza.

De Argentina también recibieron medallas de Oro, Bodegas y Viñedos Carmine Granata SA, Doña Paula, Bodega Estancia Mendoza, Eduardo Vidal Wines.

De Brasil, Cooperativa Vinícola Garibaldi Ltda., Casa Valduga Vinhos Finos Ltda, Casa Valduga Gran Extra Brut, Cia Brasilera de Distribucao, Vinicola Gazzaro Ltda.

De México, Vinicola regional de Ensenada SA de CV.