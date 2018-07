09/07/2018 - 9 de julio

Duro tedeum del arzobispo de Tucumán contra el aborto

El arzobispo de San Miguel de Tucumán, Carlos Sánchez, aprovechó el Tedeum por la celebración del 9 de Julio para pedirle a los senadores que "defiendan la vida", en relación con el debate del proyecto para legalizar el aborto, que cuenta con media sanción de Diputados. "El aborto es la muerte de un inocente", aseguró Sánchez durante la misa

"Vale toda vida, no hay sobrantes en la Argentina. El aborto es muerte de un inocente. No nos engañemos ni dejemos engañar". "Necesitamos escucharnos y dialogar. Necesitamos oír la voz de los que no tienen voz, de los marginales de la patria, de los que estén en el seno materno. No de los que más gritan. Respetemos este derecho fundamental que tiene todo ser humano, todo argentino", insistió.>> Leer más: Macri le pidió "sensatez" a la oposición hoy en Tucumán

También abordó otro teman candente: el narcotráfico. "Hoy vemos con mucha tristeza en nuestro querido Tucumán, y quizás en otras partes del país, que niños y mujeres son usados para vender muerte (droga) en los barrios. Es triste", indicó.La vicepresidenta Gabriela Michetti y el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, participaron hoy del tedeum religioso que se realizó en esa provincia por los 202 años de la independencia argentina. De la ceremonia religiosa no participó el jefe de Estado, Mauricio Macri, quien más tarde encabezará en la capital tucumana un acto por el día patrio.

La vicepresidenta ya se mostró en contra de este proyecto para permitir la interrupción voluntaria del embarazo, a diferencia de otros sectores del oficialismo que se expresaron a favor de la iniciativa. La funcionaria sostuvo que ella tampoco permitiría esta práctica en mujeres que hayan quedado preñadas a partir de una violación. "Lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé", explicó al respecto. Desde temprano, Manzur recibió a estudiantes vecinos y miembros de las fuerzas de seguridad en la explanada de Casa de Gobierno con motivo de los festejos por esta fecha. Luego, el mandatario provincial se dirigió a la plaza Independencia para presencia la ceremonia de izamiento de bandera nacional, acompañado por funcionarios de su gabinete y diplomáticos. "Hoy es el cumpleaños de la Argentina y como todo cumpleaños es un día de fiesta; es un día de entusiasmos, y hoy lo que queremos es renovar la esperanza, renovar el compromiso con este pueblo bendito, y lo hacemos desde Tucumán, en forma humilde, con la gente en la plaza pública, con nuestros símbolos y con todo el entusiasmos que esto lleva", resaltó Manzur tras poner a la bandera nacional en lo alto del mástil.