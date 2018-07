08/07/2018 - Lula preso

PT denuncia que se quebró el estado de derecho en Brasil

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Gleisi Hoffmann, afirmó ayer que "se quebró el Estado de Derecho", luego de que el juez encargado del caso no autorizara a liberar a Luiz Inacio Lula da Silva tras un "habeas corpus" a favor del ex mandtario.

Detalles.

"Gebran está de vacaciones y no está de guardia, por lo tanto no tiene autoridad para determinar ninguna acción judicial. En connivencia con la Policía Federal (PF) quieren mantener a Lula preso", escribió la senadora en su Twitter, en referencia al juez João Gebran Neto, encargado de la situación del ex presidente, que no autorizó su liberación.

"Se violaron las garantías constitucionales", aseguró Hoffmann , que pidió a la gente que salga a las calles a pedir por la libertad de Lula.

Según el diario "O Globo", la defensa de Lula considera que Gebran Neto no tiene jurisdicción sobre el caso, ya que se encuentra de vacaciones.

De acuerdo con el diario, los abogados del fundador del PT consideran la posibilidad de elevar un recurso al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) , instancia que se ocupa de la interpretación de la legislación federal, para apelar la decisión de Gebran Neto de no autorizar la salida de prisión.



El juez Sergio Moro , encargado de la megacausa "Lava Jato", fue quien colocó en escena el nombre de Gebran Neto, encargado de fiscalizar la situación judicial de Lula, una vez que otro juez, Rogério Barreto, aceptó hoy un "habeas corpus" presentado en favor del ex mandatario.

Moro también se encuentra oficialmente de vacaciones, hasta el 31 de julio. Sin embargo, las interrumpió para emitir un despacho en el que se refería a la incompetencia de Barreto para dejar en libertad a Lula y pedía la intervención de Gebran Neto.