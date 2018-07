05/07/2018 - Venezuela

"El pueblo no se rinde"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro aseveró ayer que a 207 años de la firma del Acta de la Independencia la "batalla continua", y advirtió que ante "las amenazas extranjeras y la guerra económica" el pueblo "no se rinde".

"Hoy los retos son nuevos, una agresión multidimensional se ha disparado contra el pueblo de Venezuela pero el pueblo no cede, no se rinde, no regala su libertad", advirtió.

La arenga se produjo durante un desfile cívico-militar que se realizó a propósito de la fecha patria en el Paseo Los Próceres en Caracas.

Maduro afirmó que "hay un pueblo dispuesto a dar su vida por las glorias presentes y futuras y por su esperanza de una patria feliz, humana, socialista".

En este sentido pidió el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del pueblo para vencer la "guerra criminal" de la "oligarquía y el imperio" y lograr la estabilidad de la economía venezolana.

"El 5 de julio es día de compromiso y se lo juro al pueblo, así como logramos vencer el intento de una guerra civil hace un año hoy vamos a derrotar y a someter con la ley en la mano a quienes dirigen la guerra criminal contra el pueblo", aseveró.

Igualmente solicitó al Poder Constituyente ponerse junto al gobierno "al frente de esta batalla" para lograr "con la experiencia que tenemos la victoria de la paz económica" "Estoy decidido, preparado, más temprano que tarde, derrotemos la guerra criminal económica contra el pueblo", insistió Venezuela registra una profunda crisis económica, acentuada por una escasez de alimentos y medicinas que el gobierno atribuye a la presunta "guerra económica" dirigida por sectores "oligárquicos" y sus "aliados internacionales" para generar caos y desestabilizar el país.

Asimismo, esta nación sudamericana registra una galopante inflación que el chavismo sostiene es "inducida" pero que de acuerdo con las cifras del Parlamento de mayoría opositora, registró una tasa anualizada el pasado mes de mayo de más de 25.000%.

Durante su discurso, Maduro sostuvo que durante las protestas antigubernamentales del año pasado que convulsionaron al país por cuatro meses y dejaron más de 100 muertos, "el imperialismo con sus lacayos internos dirigía operaciones de violencia que buscaban llevar a Venezuela a una guerra civil".

"Venezuela no irá jamás a una guerra civil, Venezuela tuvo el triunfo de la paz constituyente", afirmó.

El Jefe de Estado saludó a la Fuerzas Armadas por la conmemoración de su día, que coincide con la fecha patria venezolana y aseveró que el país tiene "una Fuerza Armada poderosa que defiende la libertad, la soberanía y la República" "Felicitaciones, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el día de la fundación de Venezuela, de nuestra independencia por siempre y para siempre", expresó Maduro enfático. (ANSA).