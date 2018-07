04/07/2018 - Ministerio de Educación

Docentes se formaron en "Desarrollo del Pensamiento Creativo"

En el marco de las líneas de acción de la Escuela de los Trabajadores de la Provincia de Tucumán, que surge de la articulación con el Center for Workers Education The City College of New York (CCNY), se dio inicio al trayecto de formación “Desarrollo del Pensamiento Creativo”, en las instalaciones del Centro de Innovación del Ministerio de Educación.

La capacitación que cuenta con puntaje docente y está certificada por el Ministerio de Educación de la Provincia y el organismo internacional, estuvo a cargo del Director creativo del Master en Branding y Comunicaciones Integradas de la Universidad de Nueva York, Gerardo Blumenkrantz. Los destinatarios fueron docentes de los equipos técnicos de la provincia.

“Desarrollo del Pensamiento Creativo”, es una propuesta que busca proporcionar herramientas metodológicas innovadoras, que promuevan un uso activo del pensamiento creativo, generando así prácticas educativas significativas, didácticas reflexivas y críticas.

Los temas principales que se trataron en éste seminario fueron: educar para el desarrollo de pensamientos creativos en el aula y en la escuela, introduciendo herramientas útiles para la resolución de problemas cotidianos a partir de ejercicios y técnicas metodológicas para fomentar la creatividad en las prácticas docentes.