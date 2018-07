AMPLIAR Lichtmajer junto a dirigentes gremiales

04/07/2018 - Ministerio de Educación

Lichtmajer y gremialistas debatieron sobre la Escuela de los Trabajadores

El ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer, acompañado por Juan Carlos Mercado, representante del City College of New York, recibió, este miércoles, a representantes de gremios para coordinar acciones conjuntas en el marco de la Escuela de los Trabajadores.

José Avellaneda, de Luz y Fuerza, Alejandro Medina de Suterh, Omar Díaz de CTEP, René Ramirez de ATSA y Marcelo Sánchez de ATE asistieron a la reunión.

“Primero agradecer al gobernador Juan Manzur y al ministro de Educación para que se funde la Escuela de los Trabajadores de acuerdo a la demanda que se tiene en este sector”, destacó el legislador Ramirez. Además sostuvo que “todos los sindicatos a los que les interese que sus trabajadores y los hijos de sus trabajadores tengan la posibilidad de capacitarse la aprovechen al máximo. Hay un compromiso enorme para hacer esto”.

Medina añadió que “con este acuerdo el gobierno nos abre la puerta para que tengamos la posibilidad de una capacitación y llegar al primer mundo como es Nueva York. Hoy se pautaron varias cosas, comenzaremos con mesas de reuniones. La idea es avanzar en lo que más se pueda”.

La Escuela de los Trabajadores es un organismo que surge en articulación con el Center for Workers Education de City College of New York (CCNY). Tucumán es la primera provincia Argentina con la que se firma convenio. El mismo se propone trabajar de manera conjunta con los mejores y más avanzados exponentes de la formación nacional, internacional en contextos de trabajo tanto reales como virtuales. La nueva escuela funcionará en el Centro de Innovación del Ministerio de Educación y contará con 12 subsedes itinerantes en toda la provincia. Brindará más de 15 cursos internacionales certificados por el Centro de los Trabajadores de New York y proyecta ampliar la oferta a más de 50 cursos trabajando en forma conjunta con 13 gremios y sindicatos.

Juan Carlos Mercado, es oriundo de La Pampa, Argentina y Decano de la División de Estudios Interdisciplinarios en el Centro para la Educación del Trabajador del The City College of New York.