03/07/2018 - Senado

La legalización del aborto se discutirá los martes y miércoles

El Senado activó este martes el plenario de comisiones donde se discutirá el proyecto de legalización del aborto y definió que las audiencias serán los martes y miércoles, con una lista de, hasta ahora, 60 invitados, mientras que dejó pendiente la definición sobre la propuesta de un grupo de legisladoras de "federalizar" el debate.

El comienzo del tratamiento se dio con marchas afuera del palacio legislativo, con manifestantes en favor de la despenalización del aborto y otros que se oponen a que prospere la iniciativa que ya tiene media sanción de Diputados.

Las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales decidieron reunirse todos los martes a partir de las 14 y los miércoles a partir de las 10 para escuchar a los expositores, a partir de la semana próxima y hasta el 31 de julio, para firmar dictamen el 1 de agosto.

Durante la reunión de este martes asomó el primer punto de disenso entre los senadores y fue en torno a la propuesta de la misionera Magdalena Solari de llevar al plenario a distintas provincias del interior para "federalizar" el debate.

La propuesta se vio respaldada en la puerta del Congreso por un grupo de militantes de las organizaciones que se oponen a la legalización del aborto, que entregarán unas 100.000 firmas a los senadores que manifestaron que votarán en contra, para reclamar que el debate se "federalice".

Sin embargo, en el Salón Illia del Senado, donde se reunió el plenario de comisiones, la propuesta de Solari tuvo las adhesiones de quienes rechazan la legalización y la oposición de quienes están a favor.

El jefe del Bloque Justicialista, el rionegrino Miguel Pichetto , fue el primero en cuestionar la propuesta y señaló: "Los proyectos se discuten acá. Tenemos que garantizar un debate democrático, pero no avalamos hacer el debate en el interior".

La rionegrina Magdalena Odarda se plegó a esa postura y la calificó como un "indicio de que algunos quieren dilatar el debate", al tiempo que consideró que "el senador que quiera puede ir a las provincias para escuchar opiniones", pero no trasladar a todos los que integran cada comisión.

En el mismo sentido, el jefe del Frente para la Victoria, el neuquino Marcelo Fuentes, sostuvo que "armar una audiencia en el interior implicaría definir qué provincia sí y que provincia no, hacer anuncios formales y no va a dar el tiempo" y para todo ello no alcanzaría el tiempo acordado para el tratamiento en comisiones, según evaluó.

Por su parte, la salteña Cristina Fiore, que adhirió a la propuesta de su par misionera, aseguró que "no se quiere dilatar el debate" porque todo se haría en los tiempos convenidos y recordó que, además, "no es una propuesta novedosa, se hizo con otros temas como la Ley de Medios y el matrimonio igualitario ".

Por su parte, la tucumana Silvia Elías de Pérez advirtió: "Es llamativo que hagamos puesto fecha límite y ahora es llamativo que no quieran hacer el debate en el interior, dentro de los tiempos previstos. Lo que se quiere es garantizar la participación de quienes no pueden viajar".

Para responder al planteo de la tucumana, Pichetto tomó una propuesta anterior de la cordobesa Laura Rodríguez Machado de que se aceptaran exposiciones por escrito por parte de instituciones que no pudieran acercarse a Buenos Aires.

Ante la falta de acuerdo entre los senadores, se dejó la decisión en suspenso y en manos de los presidentes de las tres comisiones Mario Fiad (Salud), Pedro Guastavino (Justicia) y Dalmacio Mera (Asuntos Constitucionales).

Entre la lista de invitados de invitados, que hasta el momento es de casi 60 expositores y se ampliará en los próximos días con las propuestas de otros senadores, figuran el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, y entidades como la Fundación Huésped y la Academia Nacional de Medicina.

También representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la Universidad Católica, del CONICET y de Aministía Internacional.