03/07/2018 - exposiciones

Visitas guiadas en el Timoteo Navarro

En el marco del ciclo “Cultura en Invierno” que organiza el Ente Cultural, el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro (9 de Julio 44) invita a los tucumanos a participar de las diferentes actividades gratuitas que tiene para ofrecer durante el mes de Julio.

Entre las muestras que se encuentran en exhibición se destacan “El Museo y Timoteo”, una puesta para conocer un poco más sobre la historia del museo y el artista tucumano Timoteo Navarro. Narra la visión de museo que atraviesa cada una de las actividades y exposiciones que se realizan en él.

La propuesta denominada “Visibilizar lo Invisible”, con curaduría de Jorge Figueroa, cuestiona la visibilidad en el arte. El primer concepto que aborda es el de cubo blanco, este espacio Sagrado que erige la institución-arte, donde se legitima la obra y todo lo que queda fuera, en los márgenes, de alguna manera es invisible. El planteo curatorial anula ese cubo, el centro y ocupa los márgenes. Por otro lado, aborda las nuevas maneras de visibilizar el arte en la contemporaneidad, como por ejemplo el uso de un dispositivo tecnológico para poder ver.

“La Piedad”, por su parte, reúne doce proyectos fotográficos que reinterpretan y resignifican la imagen de La piedad de Miguel Ángel, los curadores Belkys Scolamieri y Hernán Ulm proponen repensar el concepto de La piedad y su imagen icónica, en un contexto contemporáneo.

En “Espectro Visible, Nuevas adquisiciones”, la propuesta consiste en visibilizar algunas de las obras que aún no fueron expuestas al público. Obras que están, que forman parte de la colección, pero que al no haber sido expuestas con anterioridad y no haber sido acercadas al público en general revisten una situación de invisibilidad. Convertir en público, lo que por la falta de visibilidad podría entenderse que se mantenía todavía en la esfera privada. Se seleccionaron en esta oportunidad, bajo el criterio de Nuevas Adquisiciones, cinco obras que ingresaron entre 2015 y 2017 a nuestra colección y que serán expuestas al público por primera vez desde el momento de su ingreso.

Las muestras podrán ser visitadas de martes a viernes, de 9 a 12:30 y de 15:00 a 19:30 hs; sábados y domingos de 15 a 19:30 hs. y feriados de 16:30 a 19:30 hs.

Talleres y visitas guiadas

Entre otras actividades que tendrán lugar en las instalaciones del museo cabe mencionarse “En el Linde”, que se realizará en el marco de la muestra “Visibilizar lo Invisible”. La misma estará a cargo de la artista Geli González, quien realizará una performance con diferentes artistas invitados: el martes 3 a las 16 hs. junto a Nadia Salvatierra, los martes 10 y 17 a las 18 hs. con Virginia Vitar y Sonia Ruiz respectivamente; los viernes 20 y 27 a las 18 hs. junto a Flavia Romano y Javier Soria Vásquez; y el sábado 4 de Agosto, en el mismo horario, con Cecilia Luján.

De la muestra “Visibilizar lo Invisible” se desprende también la actividad denominada “Umbrales de lo (In) Visible”, un ciclo de visitas comentadas con el propósito de recorrer, conocer y pensar una muestra de arte contemporáneo desde distintos puntos de vista sobre bases teóricas de algunos autores y críticos de arte.

Por último, dentro del Programa “Vamos al Museo en Vacaciones” , se desarrollará un taller de arte para niños de 6 a 12 años llamado “Los invisibles”, los días 10, 11 y 12 de julio de 18 a 19:30 hs. En el mismo se trabajará los conceptos de lo visible y lo invisible, además el concepto del cuerpo como vehículo de creatividad, expresión y aprendizaje. Para inscripciones comunicarse al e-mail educacionmuseotuc@gmail.com o al teléfono 4227300 de 8:30 a 12:30 hs. Cupos limitados.