AMPLIAR Niñas haitianas concurren a escuela chilena

03/07/2018 - A lo Trump

Chile: Cuestionan por racistas a lo requisitos visas para familias haitianas

Críticas generó la implementación de visas humanitarias para la reunificación familiar de inmigrantes haitianos y que puedan traer a sus cónyuges, convivientes civiles e hijos.

Detalles.

Habrá un tope de 10.000 permisos, con posibilidad de prorrogarla sólo una vez. De acuerdo a la información oficial, luego se podrá solicitar la residencia definitiva.

"Racismo institucional no lo podemos llamar de otra forma", expresó el vocero de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, Eduardo Cardozo. A su juicio, la política migratoria en Chile, "por vía administrativa, no es democrática y lo que se está haciendo no cumple con los derechos, y está pasando por encima del Parlamento porque las visas y todo eso que tiene que ver con la regularización migratoria debiera estar dentro de la ley".

Los trámites para los familiares tendrán un costo aproximado de 100 dólares, confirmó el canciller Roberto Ampuero, en línea con la nueva política migratoria anunciada en abril por el presidente Sebastián Piñera.

Ampuerto consideró que es una iniciativa "muy generosa", con la que el Gobierno demuestra su interés en "que los niños no sean separados de sus familias y un deseo de darles protección, dignidad y bienestar".

En entrevista con El Mercurio, el jefe de la diplomacia chilena Ampuero valoró la baja en tres meses de extranjeros irregulares y del número de personas que ingresaban a Chile como turistas.

"Es muy diferente la situación en que usted tiene un país completamente abierto, como era antes, en que usted se subía al avión y llegaba y se instalaba", graficó. En cambio ahora, aclaró, "aparece el Estado chileno diciendo 'yo estoy de acuerdo, pero para todos estos asuntos tenemos un procedimiento ordenado'".

Detalló que el trámite para la reunificación familiar de los haitianos, parte con una carta solicitud certificada ante un notario. Su pariente, tras recibir la carta, debe contarse con las oficinas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Puerto Príncipe, donde debe presentar sus antecedentes. Los mayores de edad deben incluir un certificado de antecedentes penales y otro de salud, que acredite que la personas no tienen "enfermedades infectocontagiosas".

El jefe de la diplomacia chilena descartó que sea discriminatoria y la definió como "un resguardo, pues nosotros tenemos muchas enfermedades erradicadas".

Los interesados deberán pagar cerca de cien dólares por el trámite, pues la gestión en la OIM tiene un valor de 73 dólares y 25 el documento del consulado en Haití.

"Usted inicia este proceso y al pagar está mostrando la seriedad de su objetivo", defendió el canciller, quien vivió exiliado en Cuba y Alemania bajo la dictadura militar (1973-1990).

"Esto es inadmisible", cuestionó el secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega.

"¿Un organismo de Naciones Unidas cobrando por algún trámite? Eso escapa de toda lógica. Es cuestionable. Se está cobrando visas para menores de edad, lo que es también cuestionable porque los menores de edad están exentos del pago de visas", añadió.

Noriega dijo que el problema no son los exámenes médicos, porque "eso está establecido en la ley de extranjería, ése no es el tema. El tema es haber establecido una visa particular para los haitianos que tienen familia residiendo acá".

Cardozo ironizó que con las medidas impuestas a la quinta comunidad de migrantes pareciera que "están invadiendo Chile". "Se le están metiendo medidas discriminatorias absolutas y específicas para ellos como no las tienen otras comunidades. De la nueva disposición para los haitianos nos enteramos por la prensa, las comunidades todavía no saben", acusó.

Agregó que se están colocando "el máximo de barreras posibles para que la gente no venga".