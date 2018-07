AMPLIAR Mercado en el Salón Blanco

02/07/2018 - Acuerdos

Tucumán y la Universidad de Nueva York lanzan la Escuela de los Trabajadores

El gobernador, Juan Manzur, encabezó este lunes la inauguración de la Escuela de los Trabajadores de la Provincia de Tucumán, un organismo que surge en articulación con el Center for Workers Education de City College of New York (CCNY).

El mismo se propone trabajar de manera conjunta con los mejores y más avanzados exponentes de la formación nacional, internacional en contextos de trabajo tanto reales como virtuales.

El acto de apertura de la instancia educativa se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, con la presencia del Decano de la División de Estudios Interdisciplinarios en el Centro para la Educación del Trabajador del City College de la ciudad de Nueva York, Juan Carlos Mercado, el Director de la Rama Creativa del Master en Branding y Comunicaciones Integradas de City de la Universidad de la cuidad de Nueva York, Gerardo Blumenkrantz, el rector de la Universidad Nacional de Tucuman, José Garcia y el ministro de educación Juan Pablo Lichtmajer.

En su discurso, el Primer Mandatario destacó que “la relación con esta Universidad va a permitir que los hijos de los trabajadores tucumanos puedan formarse en un futuro cercano y poder ir a formarse en la Universidad de Nueva York.

“Hoy estamos renovando las esperanzas de un futuro mejor a partir de la educación: trabajar con nuestras cuatro universidades, que vengan profesores de allá y que profesores nuestro vayan allá. Lo mismo con los estudiantes.Queremos que esto perdure en el tiempo. Y por eso los convenios que firmemos lo vamos a sacar por ley para que sea en el gobierno que sea perdure en el tiempo,subrayó Manzur.

La Nueva Escuela de los Trabajadores de la Provincia de Tucumán se propone trabajar de manera articulada con el Center for Workers Education de la CCNY- The City College of New York. La misma trabajará de manera conjunta con los mejores y más avanzados exponentes de la formación nacional, internacional en contextos de trabajo tanto reales como virtuales.

La escuela funcionará en el Centro de Innovacion CIIDEPT y contará con subsedes itinerantes en toda la Provincia.

El objetivo es impulsar la formación y capacitación profesional para y en el trabajo, es estratégica en el NOA y en la jurisdicción, se propone desarrollar, adquirir y mejorar las competencias de los trabajadores, enfatizando la formación técnico-profesional y Formación docente continua, atravesadas de manera transversal por la dimensión tecnológica, científica y pedagógica.

Por su parte, el titular de la cartelera educativa sostuvo que “la educación de Tucumán es referencia en el mundo. Esta nueva escuela brindará capacitaciones específicas en sus cuatro sedes equipadas con alta tecnología. También en sedes sindicales y en los puestos de trabajo” Además, indicó que “más de 15 cursos internacionales certificados por el Centro de los Trabajadores de New York y proyectamos ampliar la oferta a más de 50 cursos trabajando en forma conjunta con 13 gremios y sindicatos”.

Universidad de Nueva York

Mercado contó que la City College of New York (CCNY) es lo que se llama el barco bandera del sistema universitario neoyorquino. “Nuestra universidad tiene 16.000 estudiantes actualmente. En total suman 250.000 y más de 240.000 en formación profesional, pero nosotros somos la única que tiene una escuela de medicina, una escuela de ingeniería, de arquitectura y, como decía Manzur, nuestra escuela de ciencia tiene 10 Premios Nobeles”.

El decano afirmó que Tucumán es la primera provincia argentina con la que se firma convenio. “Es de una enorme relevancia y transcendencia. Es una cosa que no hacemos pero el interés que mostró el Ministro y el Gobernador en la posibilidad de hacer este entrenamiento profesional fue lo que nos motivó para comenzar esta práctica que no es cotidiana”, cerró.