AMPLIAR Una demostración del programa Duplex,

27/06/2018 - Negocio

Google prepara su asistente Duplex para los próximos meses

Cuando Google primero introdujo a Duplex, el asistente digital para llamadas telefónicas, en mayo, algunos consideraban que sonaba demasiado humano. Otros se preocuparon de que grabara las llamadas sin que ellos lo supieran.

Detalles.

El gigante de las búsquedas dijo que ha trabajado para atender estas preocupaciones.

Para empezar, Google dijo que el robot se presentará como un asistente automático y anunciará que graba las llamadas. Los operadores humanos estarán al pendiente para apoyar si algo sale mal.

En cuanto a la tendencia de Duplex de utilizar muletillas como “eh” y “ah”, Google señala que esta técnica mejoró la capacidad del asistente para reservar citas al interactuar de forma más natural con los humanos del otro lado de la línea.

El gigante tecnológico proporcionó éste y otros detalles en una demostración a la prensa el martes previo a su lanzamiento gradual en los próximos meses.

La compañía pasa por dificultades para asegurar que Duplex cumpla con una serie de principios alrededor de la inteligencia artificial que develó a principios de este mes. Entre ellos, sólo desarrollar herramientas con un beneficio social y que incorporen la privacidad en su diseño.

“No intentamos engañar a la gente”, dijo a la prensa Scott Huffman, vicepresidente de ingeniería en Google Assistant. Para demostrar el punto, reprodujo una grabación de un prototipo previo de Duplex donde una voz masculina con acento británico intentó hacer una reservación para cuatro en un restaurante y llenó un silencio incómodo con un “hola” fuera de lugar.

“El sistema no sonaba muy bien”, dijo Huffman. “La gente colgaba. Se incomodaban con la conversación. El equipo se preguntó ‘¿Cómo hacemos para que suene más natural?’. Al hacerlo, con cada paso, vimos que nuestra tasa de éxito subía”.

Ahora Duplex puede hacer citas en salones de belleza, reservaciones en hotel o revisar horarios de comercios durante vacaciones _las únicas tareas que está programado para completar_ cuatro de cinco veces sin intervención de humanos.

Los comercios pueden optar por no aceptar las llamadas de Duplex en línea, aunque eso significa que Duplex no actualizará la información en Google Maps luego de verificar datos como horarios. La gente que le pide a Duplex hacer llamadas puede limitar lo que comparte con los comercios _ por ejemplo, no proporcionar el correo electrónico.

En una prueba de Duplex, un reportero de Associated Press se hizo pasar por un empelado de restaurante y se negó a que la llamada fuera grabada. Google no grabó audio ni video de la demostración que sería compartida.

Conforme la gente interactúa más con los sistemas de inteligencia artificial, necesitan recibir opciones claras sobre cómo desean hacerlo, dijo.

Por ahora, Google no planea proporcionar la tecnología a otros desarrolladores de aplicaciones. Nick Fox, vicepresidente de producto y diseño para el asistente de Google, dijo que es muy pronto y Google todavía aprende cómo su robot interactuará con humanos en la vida real.