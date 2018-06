AMPLIAR Estricto etiquetado de alimentos en Chile, una normativa para salvaguardar la salud de los ciudadanos (foto: Ansa)

27/06/2018 - Sal y azúcares

Alimentos chilenos con etiquetas sobre reducción de nutrientes

Ayer comenzó la segunda etapa de la Ley del Etiquetado que hace dos años obligó a la industria de alimentos en Chile a informar de porcentajes de azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías.

Detalles.

Transcurridos 24 meses, y tal como estaba programado en la iniciativa legal, disminuyeron las cantidades permitidas por 100 gramos para todos los nutrientes. Así, las calorías bajan de 350 a 300; el sodio, de 800mg a 500mg; los azúcares, de 22,5g a 15g; y las grasas saturadas, de 6g a 5g. Si los productos exceden alguna de estas cantidades, deberán llevar la advertencia respectiva, graficada con el tradicional sello negro que establece la normativa.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, afirmó que esta ley debe conducirnos a tomar mayor conciencia. "Todos debemos combatir este flagelo de la obesidad que lleva a nuestro país a mostrar cifras preocupantes de enfermedades crónicas", aseveró.

El autor de la iniciativa, el senador y médico del opositor partido Por la Democracia, Guido Girardi, subrayó que "Chile está marcando la pauta a nivel mundial con esta ley que es una política pública de exportación, porque nosotros no sólo exportamos cobre, sino que también tenemos buenas políticas públicas". Mencionó que "la obesidad es el principal problema de salud de la humanidad, la mitad de la población va a ser obesa al 2030 y la gente se va a morir justamente por las consecuencias de enfermedades como infartos, accidentes vasculares, hipertensión, diabetes y cánceres".

El senador del oficialista partido Renovación Nacional, Francisco Chahuán, destacó que en esta segunda etapa también se deben corregir temas importantes. Pidió mayor fiscalización porque "hay determinadas empresas que han bajado el gramaje de los envases (de 100gr) para eludir el etiquetado (los sellos). Yo espero que haya una fiscalización del caso porque de alguna manera se desinforma al consumidor".

La especialista del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago, Marcela Zamorano, proyectó que, con las nuevas exigencias, un 10% de los productos que hoy no llevan sellos, pero que presentan altos nutrientes críticos, como sodio, azúcar, calorías y grasas saturadas, debieran ser rotulados. En su opinión, "que existan más productos rotulados significará que la industria no se preocupó de reformularlos", por cuanto estaban en conocimiento cuando se promulgó la ley hace dos años. "Uno se pregunta por qué la industria no se preocupó y trató de seguir el ejemplo de los panaderos, que disminuyeron los niveles de sodio en el pan en dos o tres años y ya todos están acostumbrados a comer con menos contenido de este nutriente crítico", apuntó. La industria alimenticia volvió a plantear que la ley cambie y los límites se establezcan por porciones y no por 100 gramos. Sin embargo, Zamorano replicó que "se puede poner a la venta un producto con una porción mucho menor y ello conllevaría a que no tenga sello, a pesar de que el alimento tendrá un alto contenido de nutrientes críticos".

Consultada si el aumento de productos con sello va a desmotivar a la población y que consuma igual alimentos perjudiciales, la especialista afirmó que los estudios han demostrado que entre el 90% y el 97% de la población ya sabe lo que son los logos y lo que significa comer alimentos con tres o cuatro sellos". "En cinco o diez años más, esperemos que los efectos de los índices de sobrepeso y obesidad en la población infantil disminuyan", auspició.

El 64 por ciento de la población en Chile tiene sobrepeso, debajo de Argentina que arroja un 66 por ciento en hombres y 59 por ciento en mujeres. Pero por sobre México (63-65), Uruguay (62-60), Costa Rica (58-61), Brasil (55-53), Colombia (54-58), Perú (52-61) y Bolivia (49-57). En el primer lugar de los países con sobrepeso se ubica Estados Unidos, con el 72,8 por ciento entre los hombres y el 62,9 en mujeres.