AMPLIAR A pesar de las evidencias testimoniales, la Iglesia niega todo

27/06/2018 - Pedofilia

Reportaje destapa abusos en más diócesis chilenas

Un estremecedor reportaje de Televisión Nacional de Chile dejó en evidencia que hay más diócesis y obispos involucrados en abusos de menores cuando se espera que el Papa Francisco ratifique nuevas renuncias de miembros del episcopado.

Detalles.

"Duelen todos los abusos, duele toda esta asquerosidad, duele toda esta máquina de poder y también duele que se haya jugado con lo más sagrado, que es el alma de los seres humanos", reaccionó la presidenta de Voces Católicas, María Paz Lagos.

El programa Informe Especial viajó a Aysén (1.700 kilómetros al sur de Santiago), donde hay la mayor cantidad de casos de abusos: 400 en cinco años en una región con apenas 120 mil habitantes. El obispo italo-chileno Luis Infanti aseguró no haber conocido acusaciones que afectaran a sacerdotes. La situación fue develada al enviado papal, Charles Scicluna, durante su segunda visita a Chile, del 12 al 19 de junio. Elizabeth Cerda, ex trabajadora del Hogar de Menores San Luis de la obra católica Don Guanella, describió al lugar como "Sodoma y Gomorra: Todos los días entraban y salían padres de Santiago, de Rancagua, de Argentina, de Paraguay, de Italia, de todas partes".

Contó que un 18 de septiembre (Fiestas Patrias) loa religiosos "empiezan a elegir niños, ciertos niños, y los llevan a la casa hogar que está en Maniguales. Dentro de esos niños iban tres, que eran dos hermanos pequeños, y otro de 14 que había llegado hace muy poco. El hermano Leonel (Gatica) tenía por tendencia elegir niños adolescentes hasta 18 años, y el hermano Víctor (Troncoso) elegía a los de 5 y 8 años, que eran más manejables". Cuando regresaron, "los dos chiquitos entraron llorando, 'tía, por favor, por favor, ayúdeme. Ocurrió algo tan feo en Maniguales'". Relataron que hubo fiesta hasta la madrugada, que después se pelearon los sacerdotes entre ellos, que no pudieron dormir y "los dos chiquititos traían dos condones en sus manos".

Denunció lo ocurrido al superior de la obra, pero éste la trató duramente: "Fuera de aquí víbora", le dijo. Descubrió también la existencia de videos donde aparecían los religiosos teniendo relaciones sexuales y también con niños.

Después de eso, reunieron a todo el personal y le dijeron que 'la Biblia dice que no denuncies a tu hermano'. Fue al Servicio Nacional de Menores, pero no le creyeron.

Recurrió entonces al obispo Infanti: "me dio mucha rabia, mucha impotencia, lo mentiroso, lo farsante. Dice que se hicieron denuncias laborales. Yo fui y le conté todo y le dije que si él no hacía nada iba a salir de la región". Pero la quedo mirando y le respondió que no podía hacer nada. El equipo periodístico recogió también el testimonio de Luis Hernández, actualmente de 43 años, quien fue violado a los 8 años por un interno, luego un religioso y más tarde un sacerdote. "No me puedo explicar que en un hogar de niños donde tú entras por protección a cargo del estado, donde quedas a cargo de la gente que profesa la fe católica, que hace votos para respetar la fe, me haya ocurrido esto", expresó.

También tiene rabia con el obispo, y lo emplazó a preguntarse "qué habría hecho Jesús en su lugar, y esa es la respuesta que deberá entregar ante Dios". El reportaje abordó también las violaciones a dos hermanas adolescentes en Chillán (400 kilómetros al sur de Santiago), por parte del entonces sacerdote Jorge Baeza, quien se había acercado a la madre recién separada, para hacer de guía espiritual. El abusador justificaba sus violaciones diciéndole a las menores, hoy de 40 años, que "el cuerpo era el cuerpo, que él era un hombre santo por lo tanto no era nada malo". El obispo Juan Pellegrin, del Verbo Divino, conoció los hechos y le pidió al cura que dejara el ministerio, pero no hizo investigación alguna. Las dos hermanas le contaron a la madre lo que estaba ocurriendo y recurrieron a la justicia civil. Allí Baeza reconoció que el obispo sabía todo. Finalmente, el equipo conversó con Anne Barret Doyle, de Brishop-Accountability.org, quienes publicaron una lista de 100 curas chilenos y extranjeros acusados por abuso contra menores. "Conocemos una minúscula fracción de sacerdotes abusadores en Chile y creo que hay muchos más ejerciendo el sacerdocio. Es crucial que estos perpetradores sean identificados. Mientras ellos estén allí, los niños chilenos no estarán seguros", advirtió.