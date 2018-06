AMPLIAR Impuestos a la economía digital

21/06/2018 - Presión fiscal

Uber, Netflix y Spotify entre las plataformas que deberán pagar impuestos en Chile

El gobierno chileno de derecha de Sebastián Piñera adelantó que impondrá impuestos a plataformas digitales, como Uber, Airbnb, Netflix, Spotify.

Detalles.

"Creemos que compañías como Uber en transportes de pasajeros; Airbnb en servicio de alojamiento; Netflix y Spotify, en entretenimiento; y todo el comercio digital como Amazon y AliExpress, por dar algunos ejemplos, deben tributar, aportando así al desarrollo de Chile y nivelando la cancha con sus competidores", dijo hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Durante la visita a una pequeña industria del calzado, el jefe del Tesoro expresó que "no es justo que prestando el mismo servicio unos paguen impuestos y otros no. En principio, y cuando proceda, todos deben pagar impuesto a la renta e IVA (Impuesto al Valor Agregado) y arancel de importación, salvo que tengan un tratado de libre comercio con Chile". Larraín reconoció que como algunas de estas empresas no están constituidas en Chile "es más difícil cobrarles impuestos", pero aclaró que la idea del Ejecutivo no es restarse a la modernidad.

"No podemos luchar ni tapar el sol con un dedo, pero sí podemos hacer que compitamos en igualdad de condiciones, frente a las pymes", enfatizó. Abundó que se evalúan alternativas indirectas de gravación, "como es cobrar un impuesto a la transacción". Larraín proyectó que la recaudación fiscal por impuestos a la economía digital, incluyendo el comercio digital, podría llegar "a varios cientos de millones de dólares".

Consultado si subirán los servicios mencionados, el ministro graficó que "si le gusta ver series en Netflix, va a tener que pagar el IVA y hay que ver cómo lo implementamos. Una alternativa es a través del pago de la tarjeta de crédito". "Claro, esto puede significar algún aumento en el costo de estos servicios, pero tenemos que pensar también que cuando hay una competencia con la industria nacional, ésta se tiene que dar en igualdad de condiciones", aseveró.