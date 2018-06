AMPLIAR Un grupo de personas detenidas por casos relacionados a ingreso ilegal a Estados Unidos

19/06/2018

Protesta nacional contra Trump por separación familiar de migrantes

Grupos de activistas están organizando protestas en al menos 132 ciudades de Estados Unidos para manifestarse en contra de la política de 'tolerancia cero' del gobierno de Donald Trump, que separa a las familias inmigrantes en la frontera, y detiene a los niños.

Lo informó el Washington Post, según el cual los activistas se manifestarán en zonas céntricas de las principales ciudades del país. La convocatoria se está realizando a través de las redes sociales como Facebook y Twitter.

"Alentamos a todos los que puedan llegar a D.C. para que lleguen allí", dijo Karthik Ganapathy, portavoz de MoveOn.org y co-organizador de la manifestación. "Queremos enviar un mensaje fuerte y presionar al gobierno de Trump para que cambie esta política".

El Servicio de Parques Nacionales recibió una solicitud para utilizar Lafayette Square en Washington DC para una "manifestación de libertad de expresión contra la detención de inmigrantes" el 30 de junio, dijo el portavoz Mike Litterst.

Lo que ves y oyes es desgarrador. Un niño grita, “¡Papá, papá!”, a su padre, del cual lo separaron. Los pequeños son colocados en jaulas de vallas metálicas en una bodega en Texas, mientras los padres imploran saber qué sucederá con sus niños.

El bienestar infantil siempre ha sido una profesión llena de retos; las agencias locales y estatales en Estados Unidos toman todos los días la difícil decisión de separar a niños de sus padres. Pero estas agencias que tienen formas de minimizar el trauma no han sido contratadas por el gobierno del presidente Donald Trump para separar a las familias inmigrantes en la frontera mexicana.

“No se utilizan principios de bienestar infantil en este proceso”, dice Angelo McClain, director general de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales.

Entre otras cosas, las agencias tratan de hacer arreglos para que los padres puedan visitar a sus hijos y mantener la comunicación abierta.

McClain y muchos de sus colegas a nivel nacional están alarmados por lo que sucede en la frontera, y mencionan investigaciones que demuestran que la separación familiar puede causar trauma a largo plazo en los niños, como depresión, ansiedad, sentimientos de inseguridad y estrés postraumático.

Sus preocupaciones se centran en los 2.300 niños que han sido separados de sus padres esta primavera como parte del plan del gobierno de Trump de frenar el cruce ilegal en la frontera. Los funcionarios no han especificado cuánto tiempo estarán detenidos los menores.

La serie de separaciones como parte de la política de “tolerancia cero” hacia quienes son capturados en su intento por entrar al país sin autorización no facilita la comunicación continua entre padres e hijos.

La mejor opción es mantener unida a una familia frágil en primer lugar, dijo Mike Arsham, funcionario en la agencia de bienestar infantil de la ciudad de Nueva York.

Todo el sistema de bienestar infantil en Estados Unidos pretende guiarse por el principio de “lo que es mejor para el niño”. Ashram, sin embargo, dijo que para él está claro que la política de separación “no es motivada principalmente por el bienestar del niño”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) es quien supervisa la separación de los niños y ha defendido sus operaciones.

Steven Wagner, subsecretario interino de la Administración para Niños y Familias de HHS, dijo que los niños más pequeños bajo el cuidado de HHS son colocados en “albergues permanentes” en donde reciben educación, vestimentas, servicios de salud médica y mental, y oportunidades recreativas y de entretenimiento.

Sin embargo, el martes la política fue calificada de “inapropiada e inhumana” en un comunicado conjunto de 14 reconocidas organizaciones benéficas y de servicio social, entre las que se encuentran Catholic Charities USA, Girl Scouts of the USA, United Way Worldwide y YWCA.

Los grupos hicieron un llamado al HHS para restaurar la relación entre los niños en custodia y sus familiares que esperan ser procesados por las autoridades inmigratorias.