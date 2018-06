AMPLIAR Charles Scicluna en diálogo con periodistas en Santiago antes de su regreso a Roma. (foto: ANSA)

Más casos de abusos en el clero chileno

La presencia en Chile de los enviados papales, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, y la aceptación de la Santa Sede de la renuncia de tres obispos, provocó una cascada de denuncias de abusos en distintas diócesis del país.

El obispo Pedro Ossandón, nombrado hace ocho días administrador apostólico en Valparaíso, aseguró "la máxima colaboración" con el Ministerio Público, luego de difundirse las denuncias de ex seminaristas en contra del ex obispo Gonzalo Duarte. El ex seminarista, Mauricio Pulgar, relató a Scicluna que "hay presbíteros que están usando drogas para ejercer la violación". En entrevista con CNN-Chile recordó: "yo fui violado por el sacerdote Humberto Enríquez".

Pulgar señaló que "hay más de 20 sacerdotes que podrían denunciar", sin contar los ex seminaristas y laicos, con lo cual las denuncias subirían a más de 50.

"Marcelo Soto fue abusado por Humberto Enríquez. Si hubieran escuchado a Marcelo Soto en el año '92, Humberto Enríquez no me habría podido violar", afirmó.

El ex seminarista Sebastián del Río relató lo vivido con el propio ex obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte, quien le pidió a puertas cerradas que le colocara una crema en la espalda. Del Río valoró el encuentro con Scicluna y afirmó que significó ver "el lado maternal de la Iglesia".

"Estos enviados papales nos acogieron como nadie en la Iglesia chilena nos había acogido", declaró.

La diócesis de Temuco (670 kilómetros al sur de Santiago) dio a conocer la pena canónica impuesta al sacerdote Pablo Walter, por abuso sexual de menores, y de otros dos casos que hasta ahora no se conocían públicamente "por respeto y protección a víctimas".

Uno de ellos es el del sacerdote Juan Carlos Mercado, quien presentó su renuncia al sacerdocio después de que se iniciara una investigación por denuncia de abuso sexual a menores, en 2013.

El otro es José Bastías, quien enfrenta "un proceso canónico por abusos sexuales a menores" y está "suspendido temporalmente del ejercicio público del ministerio".

El austral Vicariato Apostólico de Aysén abrió una investigación canónica en contra del presbítero Porfirio Díaz, por abusos de menores en 2002 y, como medida cautelar, quedó suspendido del ejercicio público de su ministerio sacerdotal.

También en el sur, en Villarrica, la madre de un joven presentó la noche del lunes una denuncia ante la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. Funcionaria de un organismo eclesial fue aconsejada por el propio Scicluna.

Los enviados papales recibieron otros casos dramáticos durante los cuatro días que permanecieron en la diócesis de Osorno. Desde Punta Arenas se trasladó Sergio Harex: "Nosotros, en los 17 años que han pasado, lo que queremos es saber qué ha pasado con nuestros hijo, la verdad. Queremos encontrar los restos de él, darle una cristiana sepultura, y yo sé que por la parte de la Iglesia, algo está tapando", dijo el padre de Ricardo Harex, a la salida de la reunión. En la primera visita de los enviados del Pontífice, el abogado Marcelo Vargas -denunciante del fallecido sacerdote salesiano Rimsky Rojas- entregó a Scicluna documentación respecto del actuar de la Congregación Salesiana y los nombres de 15 presuntos sacerdotes involucrados en casos de abusos.

Entre ellos estaban los antecedentes de Ricardo Harex, estudiante del liceo Salesiano San José (del que Rimsky Rojas era director), quien desapareció cuando tenía 17 años, después de participar de una fiesta con sus amigos.

"Las sospechas para nosotros recaen fundamentalmente en actores de la Iglesia Católica, el director del Liceo Salesiano San José, donde era alumno Ricardo, el suicidado sacerdote Rimsky Rojas; el actual obispo emérito de Magallanes, Tomás Gonzalez, obispo en aquel entonces; y el superior salesiano es el actual obispo de Magallanes, Bernardo Batres", recordó el padre del joven.