19/06/2018 - Rompió el techo

Camioneros logró un aumento del 25 por ciento

En medio de duras críticas a los funcionarios del Gobierno Nacional, quienes "ni siquiera pueden transmitir una mentira", el secretario general del gremio, Hugo Moyano, adelantó el levantamiento del paro de 72 horas previsto para la próxima semana, pero ratificó la adhesión del gremio a la convocatoria de la CGT. "Vamos a cumplir el paro como si fuera nuestro", advirtió.

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, anunció un acuerdo salarial del 25 por ciento para sus afiliados, con cláusula de revisión y la continuidad del bono anual. "Es más del 25 por ciento, por lo cual se levantarán los paros previstos para el 26 y 27 de junio", señaló Moyano, cuyo gremio había anunciado la semana pasada una medida de fuerza de 72 horas. Mantendrá, sin embargo, su adhesión al paro general de la CGT del lunes 25: "Vamos a cumplirlo como si fuera un paro nuestro", sentenció el líder Camionero, quien lamentó que "un trabajador tenga que pagar por la incapacidad de un dirigente", en referencia a los gremios que cerraron acuerdos del 15 por ciento, como pretendía el Gobierno.

Moyano fue el único orador de la conferencia de prensa ofrecida en la sede del gremio en el barrio de Constitución, pero estuvo acompañado por su hijo y secretario adjunto, Pablo Moyano, quien recibió una ovación al mencionarse la posibilidad de que él, junto al bancario Sergio Palazzo, accedan a la conducción de la CGT. "Logramos un acuerdo que el trabajador necesitaba; si el Gobierno cree que le hemos roto el techo o algo, bueno", celebró un risueño Hugo Moyano.

El acuerdo alcanzado por los Camioneros quiebra la pretensión del Gobierno de controlar los aumentos salariales, ubicándose diez puntos por encima del 15 por ciento que logró imponer en varias paritarias, y por encima inclusive del 20 por ciento —vía decreto presidencial— con el que la Casa Rosada intentó frenar el paro general de la CGT.

"El paro del 25 es para todas aquellas organizaciones gremiales que no han podido lograr un aumento que mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores, y los Camioneros somos por naturaleza solidarios, por eso vamos a parar como si fuera un paro nuestro", subrayó Moyano.

El líder de Camioneros defendió la cifra acordada frente al incierto panorama inflacionario planteado por el Poder Ejecutivo. "Ni ellos saben de cuánto va a ser de inflación, saben que va a ser alta, nada más", apuntó Moyano, quien momentos antes destacó la cláusula de revisión conseguida en la paritaria del sector en caso de que la inflación fuera mayor al 25 por ciento.

Tras criticar a los dirigentes sindicales que respetaron la pauta del Gobierno y cerraron paritarias en un 15 por ciento o por debajo de esa cifra, Moyano denunció el desempeño de los funcionarios de Gabinete de Mauricio Macri: "Hay funcionarios que no saben qué tienen que hacer, ni siquiera una mentira pueden transmitir. Dicen que lo peor ya pasó, pero qué más puede venir, lo incalculable. No saben administrar, no tienen experiencia y así nos va", resumió el líder Camionero.

Ante la consulta de cómo ve el panorama electoral de cara a 2019, el líder sindical se limitó a decir que "hay muchas personas que estarían en mejores condiciones que el mejor 'equipo de los últimos 50 años'", y bromeó: "Espero que se hayan equivocado porque si no vamos a tener que esperar 50 años más".

Respecto del giro en la negociación con los empresarios del sector, Moyano consideró que "entendieron que tenían que dar el aumento porque si no iba a haber complicaciones" y subió la vara para el resto de las negociaciones: "El aumento lo dieron porque ellos saben que el trabajador con menos 28 mil o 30 mil pesos no puede vivir con dignidad. Lo entendieron. Ellos dicen que no hay trabajo y sí, puede estar flojo el trabajo, pero una cosa es tener una carga menos para mandar y otra un plato menos en la mesa del trabajador".