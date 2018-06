18/06/2018 - Ante ausencia de Nación

La Provincia asiste a 864 comedores

Con respecto a la suspensión en la remisión partidas presupuestarias para los comedores escolares y tarjetas sociales que debía transferir la Nación a la provincia para asistir a niños y familias tucumanas, el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, manifestó su preocupación y sostuvo que el envío de los fondos debió concretarse durante el primer trimestre.

“En lo que va del año no nos llegaron fondos para los comedores escolares, ni para las tarjetas sociales. Tampoco actualizaron los fondos de la Tarjeta Cabal. La última vez que recibimos fue el año pasado cuando nosotros transferimos con un remanente”, dijo Yedlin en un programa televisivo de La Gaceta, al tiempo que valoró como exiguo el beneficio de la Tarjeta Cabal: “Es algo ridículo su valor, son $120 por tarjeta. Ese monto no da ninguna seguridad alimentaria”.

¿Cuántos comedores funcionan en Tucumán?

La provincia tiene en funcionamiento 864 comedores en Tucumán. “Ayudamos en la seguridad alimentaria a 180 mil niños. Destinamos alrededor de $400 millones de la provincia en lo que va del año. De ese monto, $100 millones son los que tienen que llegar desde Nación que entrando al mes de junio todavía no ocurrió. Supongo que en algún momento nos enviarán”, contó.

El Ministro dijo que la demora en la remisión de fondos es habitual muchas veces por temas burocráticos, “pero es preocupante que llegado a junio no se haya concretado”.

Las clases comenzaron el 1 de marzo

El Gobierno de Tucumán dio inicio de clases y abrió los comedores escolares desde 1 de marzo. Dijo que si bien las escuelas son para que los chicos vayan a estudiar, es fundamental cubrir el servicio alimentario.

El Gobierno provincial tiene, además, 100 cocinas comunitarias y 60 centros infantiles. “Si bien algo actualizó Nación, subió la necesidad de la gente. Abrimos 100 comedores más en las escuelas. Los precios de los alimentos subieron cerca de un 40% en un año”, remarcó, al tiempo que dijo: “No tengo más que agradecer al Gobernador que, cada vez que tuvimos estas dificultades, habló con el Ministerio de Economía para adelantar partidas presupuestarias. La seguridad alimentaria es uno de los temas que más nos preocupan”.

El Ministro de Desarrollo Social expresó que el Gobierno nacional no informó que no hay recursos. “Creo que van a terminar llegando los recursos. Nosotros necesitamos reclamar esto porque queremos que los tucumanos entiendan lo que nos está pasando”, analizó.

Pidió cambios en la política económica

“Estamos teniendo problemas, por ejemplo, para comprar fideos o harina. Este modelo económico maximiza la posibilidad de que el trigo se venda afuera en dólares, no hay retenciones y no hay control en la liquidación de los dólares en el país. Entonces, los molinos no tienen para moler, no hay harina en el país”, contó, al tiempo que dijo que hoy en las escuelas las familias están pidiendo guardapolvos, zapatillas y comida.

“Necesitamos que Nación encuentre un rumbo económico pero no puede pasar que no haya pan en la mesa. Hay más necesidades alimentarias. Cualquier referente social, delegado, intendente y legislador va a notar que los tucumanos están con mayores dificultades. Necesitamos un modelo económico que le permita a la gente poder comer. No es sólo una cuestión de transferencias de las partidas”, finalizó.