18/06/2018 - Más cerca del trato digno

OMS y una mirada amorosa a la diversidad de géneros

Hoy va a ser un día hermoso pensé luego de leer a Natasha Jiménez Mata. Cualquier persona que no odie a las personas del colectivo LGBTIQ+ quizás habría sentido lo mismo si leia su posteo sobre el proximo nomenclador de salud mental.

Como militante popular por los Derechos Humanos saber que Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS pen su Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 11 reconocerá a las identidades de género (trans, travesti, transexuales, intersexualidades y otras) ya no como patologías de salud mental sino como una nueva categoría necesaria para hablar de género y salud mental.

Por fin, la OMS como referente mundial toma acciones concretas para nominar buenas practicas en Salud Mental para revertir el discurso que criminaliza, margina, enferma y mata al prohibir o patologizar el libre ejercicio y disfrute de los derechos sexuales y reproductivos. Estableciendo que ser una persona transexual o de género no significa sufrir un trastorno mental.

El mundo está cambiando. Es lo más real que puedo transmitirles a quienes esperan “el milagro” de que sus familias les respeten o a quienes esperan que “se me cumpla el deseo” de que su amor no sufra en publico con la ilusión de que “algun día” la inviten a conocer una familia al empezar una relación. Algo tan simple como no querer borrar sus identidades, sus historias, sus luchas y sus amores. En una sociedad que se siente agredida por la elección de un nombre mientras mira con indiferencia las vidas de quienes solo buscan que se reconozcan sus derechos y sus voluntades.

Desde el Nodo Amigable "Mariana Alarcón" conocimos muchas voces. Voces que repetían que la vida no tenia sentido, voces incapaces de nombrar las violencias que se escondían detrás de miles de furtivas propuestas de amor, voces que proclamaban como imprescindibles a esas parchadas tramas familiares que “toleran” sus diferencias. Voces que brillan desde que pudieron pronunciar sus nombre. Palabras de apoyo en las circunstancias más duras. Ganas de un lugar donde narrarse y conocerse. Textos que permiten reescribirse de una forma más amable sin colapsar ante el rechazo y la persecución de los discursos que sostienen la intolerancia y la discriminación. Sigo recordando una frase, no solo porque la usaron mucho en los Conversatorios Diversos. También porque me recuerda la condición que se trata de obliterar por medio de “lo que se sale de la norma”; siempre refiriéndose a sus identidades, preguntandose como hacer felices a otras negando sus características propias.

_ Yo trato. Pero se me caen los brillos.

Una frase que se repetía en los Conversatorios se repite en mi cabeza. Una identidad que grita para ser escuchada. Identidad que nos enferma cuando es silenciada. Siempre silenciada con las opiniones de quienes ocupan los lugares de referencia en nuestras vidas a la hora de construir autoestima y de quienes aprendemos como vincularnos con nuestros semejantes. Para pensar si escuchamos a las Instituciones que están ahí para contener y resguardar de nosotros.

Argentina es un país con leyes envidiables, ya que reconocen derechos y aseguran que se reconozca la diversidad en las identidades. No solo en la orientación sexual o de identidad de género; sino también en el gran abanico que nos dieron los derechos humanos. Hoy no se trata de un problema de leyes o definiciones. Hoy el desafio está en los efectores de los sistemas publicos y en las instituciones para garantizar que la atención esta basada en practicas profesionales que garanticen el trato digno. Desarticulando las costumbres que estigmatizan a las orientaciones sexuales y género diversas por medio de diagnosticos que tratan de reducir a definiciones sesgadas la complejidad de una comunidad que comparte expresiones afectivas y sexuales diferentes a la heteronorma.

Con esta conquista en la OMS, los desafíos por delante son muchos. Entre ellos deconstruir la gaylesbotransfobia que es lo que en verdad debería estar listado por la OMS.

Estela Romina Paz Rojas es coordinadora del Nodo Mariana Alarcón del área Crisálida Salud de la biblioteca popular Crisálida de género y diversidad afectivosexual en Tucumán.