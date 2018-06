AMPLIAR El pinochetista Ignacio Urruti

18/06/2018 - DDHH

Corte chilena quita los fueros a diputado pinochetista

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió en primera instancia la solicitud de despojar del fuero parlamentario al diputado de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Ignacio Urrutia.

Detalles.

El tribunal de alzada, con 8 votos a favor y 6 en contra, aceptó la petición de la Coordinadora de ex Presos Políticos de la dictadura, en el marco de una querella por injurias, luego que en una sesión de la Cámara, el pasado 19 de abril, el diputado afirmara que las víctimas de la dictadura son "terroristas".

Las expresiones de Urrutia fueron hechas en el hemiciclo durante el debate sobre un proyecto de ley que buscaba reparar de manera monetaria a los familiares de víctimas de Derechos Humanos, Urrutia señaló: "Este proyecto es nefasto, porque no es la única vez que se entregan estos beneficios, estos regalitos a gente que, en el fondo fue, más que exiliados, fueron terroristas en el pasado".

Sus declaraciones provocaron que la oposición se levantara y abandonara en bloque la sala.

No es la primera vez que el diputado descalifica a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

El fallo de la Corte señala en una de sus partes que imputarse a "los querellantes la calidad de terroristas constituye un delito sancionado por la ley N°18.314".

Además, decir "que abusarían de su calidad de víctimas de prisión política y de torturas para obtener reiteradas e injustificadas regalías del Estado, implica necesariamente un descrédito y menosprecio grave, que afecta su honra, crédito, fama y honor".

El voto de mayoría rechazó que fueran "opiniones políticas" del parlamentario en el ejercicio de su cargo.

"No se estaba analizando el contenido del proyecto; y en atención a que los dichos del aforado, por no ser atingentes a la materia y por su finalidad de injuriar, no pueden ser considerados una opinión política propia de su actividad", afirmó.

El abogado del parlamentario, Juan Carlos Manríquez, anunció que apelará a la Corte Suprema pues, sostuvo, "la votación del pleno desobedece los fallos recientes del máximo tribunal y extralimita las reglas expresas de la Constitución, así como la ley de prensa y opta por una mirada histórico-política de los hechos por los que se pidió el desafuero".

Mientras tanto Urrutia continuará ejerciendo sus funciones y acudiendo al Congreso hasta que se pronuncie la Corte Suprema que indique lo contrario.

Si el máximo tribunal confirmara la sentencia de la Corte, Urrutia perderá su fuero y podrá ser juzgado como cualquier ciudadano. En este evento, no podrá concurrir al Congreso a desempeñar sus labores legislativas, pero mantendrá su dieta parlamentaria y asignaciones destinadas al trabajo distrital.