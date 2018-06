13/06/2018 - Defensores del NOA en Tucumán

Aseguran que la gente no puede pagar los servicios

Los defensores del Pueblo de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán se reunieron, este miércoles, con autoridades de Gasnor para ver de qué manera se puede evitar el corte de servicio a personas que no están en la tarifa social pero son vulnerables

Fueron recibidos en Casa de Gobierno por El presidente subrogante de la Legislatura a cargo del Ejecutivo, Fernando Juri.

“Es necesario saber cuál es la franja de personas vulnerables que no tienen tarifa social y a quienes no se les cortará el gas, cosa que no especifica la resolución nacional”, dijo Juri y añadió: “Es una situación muy difícil que impacta en la economía familiar”.

En este sentido, el Defensor del Pueblo de Tucumán, Fernando Juri Debo comentó que “muchas personas no pueden pagar las facturas de servicios públicos porque en algunos casos alcanza el 50 por ciento de los sueldos y agregó: “Llamamos a la reflexión al gobierno nacional porque la gente no puede pagar”.

A su vez, indicó que “una de las medidas que propone Nación es financiar facturas, pero tiene interés por lo tanto no es conveniente hacerlo. Necesitamos que los gobernadores planteen esto ante el Gobierno nacional”.

La Ombudsman de Salta, Frida Fonseca expresó que en su provincia “la situación es crítica, tenemos altos niveles de pobreza, los salarios son bajos, a los cual se suman las bajas temperaturas”.