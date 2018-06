13/06/2018 - Citrus

El limón tucumano diversifica mercados con la apertura de Colombia

Las empresas que producen y comercializan limones en Tucumán podrán acceder al mercado colombiano, luego de que el Instituto Agropecuario de ese país (ICA) publicara, recientemente, los requisitos fitosanitarios para la importación de la fruta cítrica procedente de la Argentina.

El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández, celebró la noticia y dijo que esto suma oportunidades de negocios para la industria citrícola provincial. También habló del valor de la conectividad aérea entre Tucumán y los países latinoamericanos para el sector productivo.

“Es un mercado más que se abre. Una buena oportunidad para acceder con fruta a Colombia. Siempre es útil porque los distintos precios y alternativas que tenga el limón en el mundo implica la posibilidad de, eventualmente, atender mercados que tienen mejores precios o descomprimir la sobreoferta por distintos mercados”, comentó Fernández.

¿Cuál es el destino del cítrico tucumano?

Tucumán pudo desarrollar en los últimos años un abanico de mercados a los cuales acceder con su producción cítrica. Las gestiones del Gobierno provincial y del sector privado consolidaron mercados como Méjico, Estados Unidos, Brasil, Europa y Japón. Más los mercados en los que hay tratativas para acceder como China y países del sudoeste asiático.

“Siempre es bueno tener mercados abiertos. No necesariamente implica que se vaya a hacer exportaciones inmediatamente o que sean mercados apetecibles con precios superiores a otros lugares del mundo. De cualquier manera está el mercado colombiano y si se pueden conseguir mejores precios, seguramente la industria tucumana rápidamente activará esas exportaciones. Es un mercado nuevo, interesante, que se suma a otros que ya están abiertos”, expresó el Ministro.

¿Qué representa el limón fresco para la industria?

El mayor valor agregado de un producto agrícola siempre está en la misma fruta. Una fruta sana, linda y vistosa en una góndola siempre tiene un valor superior a los derivados industriales.

Las citrícolas le otorgan un gran espacio al procesamiento de limón fresco, siempre que puedan cumplir con los compromisos en la demanda de los derivados industriales porque es necesario cuidar de los mercados que no pueden quedar librados a la competencia.

“Tucumán tiene un volumen de limón suficiente para atender al sector industrial y al de fruta fresca”, dijo Fernández.

Puente aéreo y logística

Con el desarrollo de la nueva pista aérea del Aeropuerto Benjamín Matienzo, se mejoró la logística de transporte de cargas que tiene la provincia.

Fernández expresó: “En todos los casos, no sólo en el limón, la conectividad aérea y la logística son fundamentales. Eso es lo que estamos desarrollando desde el Gobierno de Tucumán. La apertura de mercados y el incremento de la conectividad, desde la gestión de Juan Luis Manzur, es realmente muy importante en términos de poder colocar toda la variedad de productos que exporta Tucumán porque en todos lados hay oportunidades de negocios”.

Exportación en números

En 2017, las exportaciones de limones frescos registraron una participación del 18% sobre el total de los envíos que partieron desde la provincia hacia mercados del exterior. En tanto, las exportaciones de limones, y sus derivados industriales, representaron el 54% de los envíos comerciales de Tucumán.

En tanto, la provincia exportó el año pasado 14 productos a Colombia, cuyas ventas generaron un movimiento económico de U$S 2.164.091 millones FOB, según datos verificados por las áreas de Comercio Exterior y de Inteligencia Comercial del IDEP Tucumán. El azúcar refinado fue el producto con mayor participación en el intercambio bilateral, al aportar U$S 1.347.600 FOB. También se destacan los disyuntores (U$S 337.715 FOB) y el trigo (U$S 254.984 FOB).