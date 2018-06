12/06/2018 - 24 horas

El paro de la CGT será el 25 de junio

“La vuelta al FMI no es para festejar, se anuncia un ajuste importante para los meses venideros que afecta a los sectores más vulnerables”, señaló el dirigente del gremio de Sanidad, uno de los triunviros de la CGT

La CGT suspendió ayer su programado encuentro con el Gobierno nacional ante la certeza de que el Ejecutivo rechazaría, por lo menos, dos de los cinco reclamos que había entregado a las autoridades la semana pasada: la suspensión de los despidos por seis meses y la quita de Ganancias en el medio aguinaldo de junio.

Más adelante, Daer precisó que la conducción de la organización no acudió a la reunión programada para hoy porque no hubo una respuesta satisfactoria al petitorio entregado hace una semana. “Huno conversaciones informales y vimos que no íbamos a tener una respuesta afirmativa”, reiteró.

