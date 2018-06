08/06/2018 - 44 días hábiles de ocurrido el hecho

Dictan sentencia por robo en tiempo récord

La fiscal de Instrucción, Adriana Giannoni, brindó ayer una conferencia de prensa para referirse a un hecho histórico en la provincia al condenarse el primer delito de flagrancia. La pena es de 3 años de cumplimiento efectivo por tratarse de un delito robo tentado y no consumado.

Durante el encuentro con la prensa, la investigadora brindó precisiones sobre el hecho. “Se ha dictado sentencia en un juicio de robo agravado en 44 días hábiles desde la comisión del ilícito, ocurrido el 5 de abril, la Sala 3 dictó la medida. Este tiempo cortísimo interesa tanto a la sociedad como a la fiscalía y a los operadores judiciales, quienes han puesto su esfuerzo. A la población le interesa que las causas no prescriban y que los delitos que causan zozobra como son los motoarrebatadores y escruches, tengan una resolución rápida. No sirve de nada privarlos de la libertad si no logramos condena, por eso, hemos unidos estos esfuerzos y tenemos una sentencia en 44 días hábiles, un hecho histórico, porque es el primero que se hace en Tucumán”, expresó.

La fiscal explicó que “en caso de reincidir la prisión será efectiva y no condicional”. No se puede perder de vista la decisión oportunamente asumida por el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, para impulsar la solicitud de prisión preventiva a través de las leyes de Motoarrebato, Escruches y Flagrancia, en cuyo marco se llevó adelante este veloz proceso.

El hecho tuvo lugar en un local de quiniela donde el joven ingresó con un arma de utilería, amenazó a la cajera y se apoderó de $7.400. A la salida del local, el delincuente fue abordado por un policía (que en esos momentos se encontraba de civil) quien dio la voz de alto y lo aprendió, luego de una persecución.