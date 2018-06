08/06/2018 - Salud

Recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias

En esta época del año proliferan distintos tipos de enfermedades respiratorias: alérgicas, infecciosas, la influenza (gripe), bronquiolitis, entre otras. El hospital Avellaneda brindó una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de patologías en invierno.

El director del hospital, Luis Medina Ruiz, recomendó “no enfriarnos, a los chicos abrigarlos adecuadamente y tener en cuenta que el niño tiene menor capacidad de regulación de su temperatura corporal. No exponerlos, menos a los menores de un año, a personas que aparentemente están sanas, pero que podrían tener gérmenes en su garganta, boca, piel y los puedan contagiar”.

En el caso de las personas que sufren alergias durante el año, en esta época se exacerban y pueden padecer broncoespasmos, sibilancias, silbido en el pecho, tos, agitación, sin fiebre.

La más complicadas de tratar o de prevenir son las enfermedades infecciosas. “Si tomamos algunas medidas preventivas, podemos evitar enfermarnos y enfermar a otras personas, e incluso lograremos que prevenir las complicaciones”, detalló el profesional.

Medina Ruíz remarcó que todos años hay una gran cantidad de chicos con la enfermedad respiratoria bronquiolitis, que se produce cuando la vía aérea se obstruye con secreción, ocasionado por un virus. “Lo único que podemos hacer es sostener la patología hasta que sus propias defensas lo curan. Por lo tanto no hay vacunas, tratamientos específicos y lo que sirve mucho es la prevención”, explicó.

Si la bronquilitis se produce pese a todas las medidas preventivas, (la ventilación de la habitación, evitar exponer al niño en lugares donde hay mucha gente), se debe realizar la consulta precoz al CAPS, ya que cualquier tos o resfrío en un niño menor puede desembocar en una patología grave.

En el caso de la gripe, es una enfermedad viral que produce fiebre por más de 38 grados, un gran decaimiento, dolor articular, tos y a veces se puede complicar con neumonía. Por lo tanto hay que hacer una consulta oportuna, ya que hay tratamiento con antivirales indicados.

Debemos tener en cuenta que todas las personas embarazas, los niños menores de dos años, personas mayores de 65 y aquellos que tengan alguna enfermedad respiratoria o crónica que le pueda bajar las defensas, deben vacunarse.

Intoxicación con monóxido de carbono

Durante el otoño y el inverno muchos hogares aún utilizan el bracero para calefaccionarse. “Este produce combustión del oxígeno y lleva a la presencia del monóxido de carbono que no da síntomas, no tiene olor y provoca sueño relativamente tranquilo. Por lo tanto, si vamos a utilizarlo hay que hacerlo fuera de la habitación o de la casa; y una vez que esté encendido, se lo puede introducir siempre con la ventilación suficiente y alguien alerta para que no haya complicaciones”, enfatizó Medina Ruíz.