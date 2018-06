AMPLIAR Lichtmajer brindó un reconocmiento

08/06/2018 - Ministerio de Educación

Orgullo Tucumano: destacan a una jugadora de básquet adaptado

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, distinguió como Orgullo Tucumano a la jugadora de básquet adaptado, Fernanda Pallares, miembro de la Selección Argentina de Básquet sobre Silla de Ruedas. La joven próximamente formará parte del campeonato mundial en Hamburgo.

El programa Orgullo Tucumano se enmarca en una política sistemática de valoración, respeto y proyección de la cultura, los valores de los tucumanos en general que se destaquen por el ejercicio de los principios solidarios, cívicos y democráticos; en el aporte al conocimiento, al desarrollo científico y tecnológico en la contribución a logros educativos, deportivos, artísticos y culturales.

Fue un orgullo recibir esta mención y poder contar mi historia a los chicos de las escuelas”, dijo Pallares. Y agregó: “El básquet surgió hace ocho años. Gracias a una entrevista voy a estar en la Selección de Básquet. Estoy bien entrenada mental y físicamente. Es muy emocionante representar a Tucumán en el mundo”.

Antonia del Carmen Barraza, madre de la joven, señaló: “Estoy muy orgullosa de que la hayan llamado. Nosotros estamos muy orgullosos y agradecidos de lo que ella hace y su vida. Estamos muy contentos de estar en esta charla”.

Pablo Pallares, papá de Fernanda, agregó: “Con humildad, esfuerzo y perseverancia todo se puede. Gracias a Dios me dio esta satisfacción mi hija. Yo soy orgulloso por lo que le toca vivir. Yo puedo ver entrenamientos, me invita a Buenos Aires. Soy papá de ocho hijos, humilde, trabajador y ellos tienen que seguir los mismos pasos. Siendo santiagueño ya me siento un tucumano más”.