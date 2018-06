07/06/2018 - Bolivia

Morales confirma viaje a Rusia para concretar inversión en Bolivia de $us 1.000 millones

El presidente Evo Morales confirmó que el próximo martes viajará a Rusia para concretar la inversión de unos 1.000 millones de dólares para potenciar el sector hidrocarburífero de Bolivia.

"El martes estoy viajando a Rusia. Están diciendo (la oposición) que vamos a gastar un millón, 2 millones de bolivianos. Saben hermanos y hermanas, en Rusia vamos a firmar una inversión de 1.000 millones de dólares para temas de hidrocarburos", informó durante la entrega de una obra en el trópico de Cochabamba.

Esas declaraciones surgen ante las críticas de la oposición sobre la presencia del jefe de Estado en Rusia el 14 de junio, cuando se inaugurará la Copa Mundial de Fútbol.

En esa fecha el mandatario boliviano tiene previsto reunirse con el presidente ruso Vladímir Putin.

"La derecha no tiene ningún plan, solo saben acusar y mentir (...). Nuevamente quiero decirles, las acusaciones de la derecha, las ofensas, no me molestan", afirmó Morales.

También informó que después de visitar Rusia viajará a China para concretar la exportación de café, soya, quinua y otros productos bolivianos al mercado del gigante asiático.

"Son negociaciones que hay que hacer, nos programan con años, con China se ha programado faltando dos años. Ese país tan grande, una de las potencias más grandes del mundo, antes no nos recibían, pero ahora nos recibe, nos convoca para firmar acuerdos importantes para nuestra querida Bolivia", destacó.