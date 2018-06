07/06/2018 - De luto

Hallan muerta a la hermana de la reina de Holanda

Inés Zorreguieta, de 33 años, hermana de la reina Máxima de Holanda, fue hallada muerta en la noche del miércoles al jueves en su departamento de la ciudad de Buenos Aires, mientras los indicios conocidos hasta el momento indican que se trata de un suicidio.

La noticia se supo en la madrugada porteña y repercutió de inmediato en Holanda, donde Máxima Zorreguieta -nacida en la Argentina- hizo saber mediante un comunicado oficial del gobierno que se encuentra "muy conmocionada y muy triste".

Inés era la menor de los siete hijos de Jorge Zorreguieta, quien causó polémica en tiempos de la boda de su hija con el actual rey porque no se le permitió asistir a la boda, en razón de haber sido funcionario de la última dictadura argentina (1976-1983).

También era la hermana favorita de Máxima, que siempre le brindó su protección. Había nacido en 1985 y tenía 14 años cuando su hermana mayor conoció al heredero de la corona holandesa.

Estuvo presente cuando se hizo la presentación a la familia y, sobre todo, en la boda de Máxima y Guillermo, cuando siendo aún una estudiante de escuela secundaria ofició entre los testigos. La prensa argentina evoca hoy repetidamente el mismo párrafo de "Máxima", una biografía no autorizada de la reina que recuerda el momento de la boda: "Entre tantas expectativas, previsiones y visitas, la futura princesa le dedicó mucha atención a Inesita, su protegida, que en plena crisis de identidad lidiaba con unos kilos de más, una profunda timidez y una muy reciente pelea con su madre". "Llegó a Holanda con un estudiado look dark que horrorizaba" a la madre de ambas y "preocupó a algunos consejeros de la corona. Máxima, amable y tajante, advirtió que no se metieran con ella".

Más tarde, Inés Zorreguieta sería una de las madrinas de la princesa Ariane, la hija menor de los reyes.

Los esfuerzos de Máxima por proteger a su hermana llegaron anoche a un triste final, cuando su madre María del Carmen Cerruti y una amiga encontraron muerta a Inés poco después de las 22.00.

Sabedoras de que la joven atravesaba nuevamente un momento de depresión -había sido noticia por lo mismo, sumado a trastornos alimentarios, en 2012- ambas habían ido a su casa al no recibir respuesta a sus llamados telefónicos. Los llamados al servicio de emergencias no pudieron hacer nada. Según fuentes cercanas al caso que hicieron comentarios a la prensa local, nada indica que haya habido otras personas en el departamento y todo apunta a un suicidio. Inés Zorreguieta era psicóloga y había trabajado durante un par de años en la ONU en Panamá. Al regresar a la Argentina, recibiría en 2014 una polémica designación en el ministerio de Desarrollo Social, en forma temporal ya que no reunía todos los requisitos requeridos para el cargo. Desolada por la muerte de su hermana, Máxima Zorreguieta canceló todas sus actividades previstas para esta semana, aunque no se conoce aún si viajará a su país natal para acompañar a la familia. La muerte de Inés Zorreguieta marca una nueva coincidencia entre Máxima y Letizia Ortiz, la reina de España, que como su par holandesa también es de extracción plebeya. Por idioma, edad y cercanía de sus matrimonios reales, ambas son objeto frecuente de comparación mediática.

En febrero de 2007 la hermana menor de Letizia, Erika, de 31 años, fue hallada muerta por una sobredosis de pastillas tranquilizantes. La joven había sufrido la exposición médica de su hermana y, así como Inés Zorreguieta amaba la música, tenía una veta artística que manifestó en las bellas artes.

