07/06/2018 - Teatro

"Cabaret love" en el Teatro Rosita Avila

On Broadway Producciones y Tras Bambalinas Estudio presentan una nueva versión de nuevo espectáculo "Cabaret Love" en el Teatro Rosita Avila, Las Piedras 1500. Luego de dos exitosas temporadas, las nuevas y únicas funciones serán los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de junio, a las 21:30 en la mencionada sala.

"CABARET LOVE" es una producción 100% tucumana con libreto original, que hace un recorrido por los musicales mas emblemáticos de Broadway, como "Cabaret", "Sweet Charity", "Moulin Rouge", y "Chicago" en una nueva historia, con idea original y dirección de Lourdes Salas.

En este Cabaret el show nos transporta a un mundo de ilusión, música, danza y brillos. Sin embargo cuando sus puertas se cierran, sus protagonistas se encuentran allí, en ese extraño lugar que lo cotidiano y la rutina lo han transformado en su hogar. El amor, el desamor, la pasión las ansias de ser la estrella, el deseo de amar y ser amado, todo esto le da vida a "Cabaret Love"

"Por que el amor es como el oxigeno, el amor nos eleva, el amor nos lleva a cometer locuras...

Sobre la obra

"Cabaret Love" cuenta la historia de los personajes de un Cabaret que presentan noche a noche su show. Pero al cerrarse las puertas el conflicto, el deseo, el dolor y el amor afloran llevándolos al límite.

Es un espectáculo que entrelaza distintos cuadros musicales reconocidos por el público. Fragmentos de obras como "Cabaret", "Moulin Rouge", "Sweet Charity", "Chicago" entre otras; se ponen al servicio de una nueva y renovada historia respecto a temporadas anteriores.

Esta producción cuenta con un grupo de 17 talentosos artistas elegidos en un casting abierto realizado por Tras Bambalinas Estudio, cada uno aporta al espectáculo su identidad, su impronta. Los vestuarios, la música y la escenografía llenan de encanto y color el espacio.

Un show único en Tucumán con artistas profesionales cantando en vivo, coreografías originales, y un soporte actoral que nos transporta a una historia distinta, donde afloran temas tan actuales como universales.

Sobre el elenco

Actúan, cantan y bailan Lourdes Salas, Lucas Romero, Juan Mauricio López, Facundo Salazar, Jimena Godoy, Cecilia Toledo, Leandro Torasso, Martín Grosso, Baccarat Cherry, María Noel Lobo Stegmayer, Miriam Román, María Paula Lobo Stegmayer, Violeta Punto, Alejandro Rojas, Mariana Segovia, Darío Guzmán y María Rosa Ábalos.

El equipo de producción está conformado por Producción Fotográfica Marcos Villalobo, Prensa Benjamín Tannure Godward, Dirección musical Cecilia Toledo, Dirección coreográfica Lourdes Salas, Dirección teatral Yanina Chaves y Benjamín Tannuré Godward. Asistencia de dirección Yanina Chaves. Dirección General Lourdes Salas. Producción general Estudio Tras Bambalinas y On Broadway Producciones.

Te invitamos a Enamorarte... "Welcome to the Cabaret"" propone el elenco.