AMPLIAR Un nuevo reclamo de las mujeres chilenas en pos de igualdad (foto: ANSA)

06/06/2018 - Crisis

Mujeres chilenas reivindican la ola del tsunami feminista

El movimiento feminista en Chile realizó ayer una nueva y multitudinaria marcha por Santiago, y en las principales ciudades, en pos de una educación no sexista, equidad de género y contra la violencia machista.

Detalles.

Tambores, cánticos, batucadas, bailes e ingeniosos himnos caracterizaron el desfile organizado por la denominada Coordinadora Feminista Universitaria, que convocó a estudiantes, inmigrantes, madres y trabajadoras a manifestarse porque "Precarización vivimos todas". Mujeres con la cara tapada y mostrando ropa interior manchada de rojo, simulando sangre, u otras a torso desnudo, con carteles que decían "no nací mujer para morir por serlo" aparecieron frente al Centro Cultural Gabriela Mistral. Las jóvenes se detienen en la casa central de la Universidad Católica para denunciar al ex decano de la Facultad de Matemáticas y profesor titular del plantel, Martín Chuaqui. Su ex esposa, Marcela López, quien fue secretaria por siete años de la misma institución, se querelló en su contra por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Su caso fue uno de los motivos para la histórica ocupación del lugar la semana pasada y donde se exigían disculpas públicas para López.

El rector Ignacio Sánchez sólo accedió a una reunión privada con la ex funcionaria.

"Somos la resistencia de nuestro país", "Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer", gritaban las manifestantes. "Ya no basta con protocolos", se leía en pancartas que pegaron fuera del metro Universidad de Chile, exigiendo una educación no sexista en los establecimientos educacionales del país.

"Piñera, Piñera, Piñera machista, te a a derrocar una ola feminista", gritaron cuando pasaban frente a la sede de gobierno de La Moneda. Un grupo compuesto por hombres y mujeres vestidos de jardinera y con las palmas de la mano escritas con la palabra "NO" realizan una coreografía en plena Alameda. Al cierre de la marcha, arriba de un improvisado escenario, las dirigentes reafirmaron que "hoy día nos unificamos". "El llamado es a tomarnos todos los espacios para radicalizar la movilización. El llamado es a dejar de dialogar con el gobierno. Exigimos la renuncia del ministro de Educación porque no es un interlocutor valido", señalaron. Sostuvieron que "el Gobierno es un gobierno machista que nos quiere detener. Tenemos que seguir luchando por todas las mujeres de Chile. Nosotras somos la resistencia de nuestro país.

Fuimos ola y nos convertimos en un tsunami feminista".