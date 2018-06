06/06/2018 - Tecnología

Facebook: Integración con empresas chinas bajo control

"Las integraciones de Facebook con Huawei, Lenovo, OPPO y TCL fueron controladas desde el comienzo y hemos aprobado las experiencias de Facebook creadas por estas empresas", dijo Francisco Varela, VP Mobile Parterships de Facebook, sobre las polémicas causadas porque la red social compartió datos con cuatro empresas chinas.

"Dado el interés del Congreso, queremos aclarar que todas las informaciones procedentes de estas integraciones con Huawei fueron archivadas en el dispositivo, no en los servidores de Huawei", agregó.

"Facebook, junto con muchas otras empresas tecnológicas estadounidenses, trabajó con diversos productores chinos para integrar sus servicios en estos teléfonos. Huawei es el tercer productos de dispositivos móviles a nivel mundial, y sus dispositivos son utilizados por personas de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos", agregó el gerente.

Por su parte China no comentó la cesión del acceso a los datos personales de Facebook a cuatro compañías chinas, por ser una cooperación entre empresas, dijo el vocero del ministerio de Exteriores Hua Chunying, agregando que no sabe nada del caso planteado por el New York Times.

"Pero esperamos que Estados Unidos pueda dar un ambiente imparcial, transparente, abierto y amistoso para las inversiones y actividades de las compañías chinas", agregó Hua. El coloso de las comunicaciones Huawei es para la inteligencia estadounidense una amenaza a la seguridad nacional.

