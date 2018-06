AMPLIAR Lula participó ayer de una teleconferencia

05/06/2018 - Crisis política

Lula asegura que se viven tiempos de "denuncismos"

El expresidente brasileño, Lula da Silva, dijo que su país vive una época de "denuncismo", en las primeras declaraciones públicas realizadas desde su detención para cumplir una condena sin pruebas.

Detalles.

Lula fue citado como testigo por el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, sospechado de haber participado en la trama que sobornó a un miembro del Comité Olímpico Internacional en 2009, cuando se votó la sede de los Juegos de 2016.

Expresidente entre 2003 y 2010, Lula tuvo una activa participación en la promoción de Río como candidata organizar las Olimpíadas.

Lula declaró estar "cansado de mentiras" durante su intervención desde Curitiba, donde está preso desde el 7 de abril tras ser condenado a doce años y un mes en la causa Lava Jato.

"Vivimos un momento de denuncismo", afirmó hoy el exgobernante del Partido de los Trabajadores (PT) durante una videoconferencia con el juez Marcelo Bretas, de la Justicia Federal de Río de Janeiro.

"Mi compromiso es con la verdad, porque dudo que haya algún brasileño que busque la verdad más que yo", aseveró Lula desde la prisión en la sureña ciudad de Curitiba. Marcelo Bretas, quien es el responsable del capítulo carioca de la causa Lava Jato, lo indagó sobre la presunta compra de votos para la elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

Estaba previsto que este martes Bretas hable además con el excrack de fútbol, Pelé, citado como testigo.

El Ministerio Público Federal acusó a Carlos Arthur Nuzman, expresidente del Comité Olímpico Brasileño (COI), de haber participado en un acuerdo ilegal con el senegalés Papa Massata Diack, miembro del COI.

La acusación también implicó al exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, que está preso cumpliendo varias condenas por corrupción en el proceso Lava Jato.

Lula habló en calidad de testigo propuesto por Sergio Cabral, y negó tener conocimiento del pago de 2 millones de dólares a Diack, para que vote por Río en la reunión del COI realizada en octubre de 2009 en Copenhague, Dinamarca.

"Lamento que aparezca una denuncia de compra de delegados (del COI) ocho años después de de la campaña (por Río), no se quien hizo la denuncia y no me interesa saberlo, estamos en un momento de denuncismo", dijo Lula.

El caso de supuesto soborno también dio lugar a una causa en la Justicia de Francia.

Lula sostuvo que el apoyo recibido en el COI fue producto de la política externa de sus dos gobiernos, entre 2003 y 2010, que priorizó las relaciones con los países en vías de desarrollo.

"Que Africa apoye a Brasil es una cosa obvia, presten atención en una cosa, Brasil era el país más próximo a Africa (en el COI), yo viajé catorce veces a Africa, abrí diecinueve embajadas en Africa", afirmó.

"Si un país de Africa fuera candidato y yo fuera un viejito con bastón, yo iría donde sea para pedir el voto para que Africa sea sede de las Olimpíadas", reforzó Lula.

Más delgado que cuando llegó a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba el 7 de abril, Lula preguntó "¿estoy bonito?". El líder del PT vestía un saco oscuro, camisa y corbata de rayas verde, blancas, amarillas y negras.

Al final de la audiencia, el juez Bretas hizo una revelación, al contar que en su juventud fue simpatizante y hasta vistió una camiseta con la cara de Lula.

Y el expresidente Lula lo convidó a sus futuros actos de campaña, ya que piensa ser candidato en las elecciones del próximo 7 de octubre.