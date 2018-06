05/06/2018 - Tarifazos, devaluación y inflación

UCA: "Va a aumentar la pobreza de forma importante"

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, afirmó que la devaluación, el tarifazo, la inflación y el estancamiento del empleo darán como resultado un salto en el índice de pobreza. Planteó que “no hay crecimiento del empleo, sobre todo en sectores pobres”.

A cinco meses de que se oficialicen las cifras de pobreza del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, su director Agustín Salvia adelantó que “todas las evidencias muestran que va a aumentar la pobreza de forma importante”. Al dar por concluida la promesa de campaña de Cambiemos hacia la “pobreza cero”, Salvia advirtió que la devaluación, el aumento de tarifas, el ritmo inflacionario y el estancamiento del empleo impactan directamente en el nivel de vida de los argentinos. “Es un año en el que los planes no se van a cumplir en materia presupuestaria ni en materia inflacionaria: un dólar a 18 pesos ya no existe, ni una tasa al 3 o 4 por ciento y la inflación del 15 por ciento tampoco la alcanzaremos. Estamos muy lejos de todo eso”, aseguró. En noviembre se conocerá el indicador de esa universidad.

Salvia reclamó al gobierno a que deje de lado su “exceso de confianza” hacia su programa y empiece a pensar que el “proyecto no es cómo salimos de la pobreza sino cómo no la agravamos”. El director del Observatorio puntualizó que actualmente ninguno de los valores de los dos factores con los que se mide la pobreza, el nivel de empleo y salarial, “sacan a la gente de la pobreza sino que producen más pobres”. “No hay crecimiento del empleo, sobre todo en sectores pobres. De hecho se está reduciendo la cantidad de horas de trabajo de quienes hacen changas en el sector informal”, aclaró Salvia, quien subrayó que esa situación se agrava porque “los salarios no están aumentando o lo están haciendo por debajo del ritmo inflacionario”.

“Las tendencias a las mejoras que se habían registrados en el segundo semestre de 2017 se vieron paralizadas con el rebrote inflacionario después de la devaluación de diciembre, con un estancamiento en el sector informal de la economía y aumento de tarifas. Todas las evidencias muestran que se estaría aumentando la pobreza de forma no explosiva pero si en forma importante y las mejoras obtenidas en 2017 estarían yendo marcha atrás", enfatizó Silva en diálogo con Radio Millenium.

En esa misma línea, y en consonancia con los argumentos que esgrimieron desde la oposición en el tratamiento de la ley contra el tarifazo que luego el presidente Mauricio Macri vetó, afirmó que “ya sin haber llegado a mitad de año está claro que el presupuesto es una ficción". Salvia evaluó que hubo un “exceso de confianza” de parte del equipo económico del Ejecutivo porque apostaron a las inversiones externas “pero estas no vinieron en la magnitud ni en la escala esperadas”. “El exceso de confianza es uno de los factores que podrían explicar esta crisis que podría haber sido prevenida. El costo que estamos sufriendo en materia inflacionaria lo sufren los sectores más pobres”, agregó.