04/06/2018 - Sorteo

El Decano enfrentará a Nacional de Colombia en octavos de Libertadores

En un evento en Paraguay, la instancia de eliminación directa del torneo continental determinó los enfrentamientos, que tiene a seis equipos argentinos en carrera. Además del Decano con Nacional, se vienen duelos apasionantes.

Los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores de América se sortearon este lunes en Paraguay y quedaron definidos los enfrentamientos, que tiene a seis equipos argentinos en carrera.

Así quedaron los enfrentamientos de octavos:

Palmeiras (Bra) vs Cerro Porteño (Par)

Gremio (Bra) vs Estudiantes (Arg)

Libertad (Par) vs Boca Juniors (Arg)

River Plate (Arg) vs Racing Club (Arg)

Cruzeiro (Bra) vs Flamengo (Bra)

Corinthians (Bra) vs Colo Colo (Chi)

Atlético Nacional (Col) vs Atlético Tucumán (Arg)

Santos (Bra) vs Independiente (Arg)

¿Viene Higita a Tucumán?

Higuita siguió en vivo el sorteo de la próxima fase y se expresó a travé de Twitter cuando vio que el rival de su equipo serán los dirigidos por Ricardo Zielinski. "Atlético será nuestro próximo rival en octavos de final de la Libertadores!", fue lo que escribió el guardavallas e inmediatamente recibió el saludo de los "decanos".

"¡Te esperamos en Tucumán, René! Será un placer recibirte", le dijeron desde la cuenta de esa red social del club de 25 de Mayo y Chile. La respuesta del arquero no se hizo esperar: "¡El placer será mío! ¡Nos vemos pronto!".

El integrante del cuerpo técnico a cargo de Jorge Almirón podría llegar a nuestra provincia entre el 7 y 9 de agosto, cuando se dispute en el primer cruce en el estadio Monumental “José Fierro”. Los hinchas tucumanos le dijeron que lo esperan con empanadas.