04/06/2018 - Contra el femicidio y el FMI

Masiva marcha de Ni una menos al Congreso por legalización del aborto

El colectivo partió de Plaza de Mayo "contra la violencia machista y la violencia sexual" y por la interrupción legal del embarazo.

Una multitud compuesta por jóvenes, estudiantes secundarios, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones feministas llegaron este lunes por la noche a la Plaza del Congreso en el marco de la marcha por "Ni una Menos", que se realiza todos los años desde 2015 para visbilizar la lucha de las mujeres contra la violencia machista.

Con carteles, en los que se leía "Juguemos al ahorcado está muriendo el patriarcado", "No fue la ropa, no fue el lugar fue un machito patriarcal", "El machismo mata" o "Somos el grito de las que no tienen voz", las columnas se extendían varias cuadras hasta la avenida 9 de julio.

La marcha partió desde Plaza de Mayo y las organizadores del colectivo "Ni una Menos" tiene previsto leer un documento final que se focalizará en el debate por la despenalización del aborto.

En el escenario, en el que están también las Abuelas de Plaza de Mayo, las manifestantes coincidieron en decir a Telam que "ni la lluvia nos para, nadie va a poder apagar tanto fuego”

Laura Omegas, de la organización Matamba Afrodescendientes, primera oradora del acto, aseguró "por aquellas que en todos los rincones del planeta se revelan, somos las mujeres, trans, Afrodescendientes, villeras y más... no queremos ser explotadas... vinimos a decir que no nos van a disciplinar más".

Hacia el final está previsto la lectura de un documento final que concentra los reclamos del colectivo, los cuales estarán focalizados en la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley de despenalización del aborto, que se tratará el 13 de junio.

Como sucede en cada una de las convocatorias de colectivos feministas, suena con fuerza el lema "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

En este sentido, durante este domingo se realizaron en Plaza de Mayo charlas informativas sobre los derechos de la mujer, a tres años del femicidio de la adolescente Chiara Páez, uno de los hechos que impulsó las primeras marchas de Ni Una Menos.