04/06/2018 - U.N.T.

Exactas celebra la semana de la Ingeniería

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la UNT dieron a conocer el cronograma de actividades que realizarán para conmemorar la Semana de la Ingeniería Argentina. Desde mañana (martes 5 de junio) a las 8.30 y hasta el viernes 8, la FACET será el centro de múltiples acciones.

Los temas y conferencias que se desarrollarán imcluyen: actualización profesional, el Congreso Internacional del IEE ARGENCON 2018, la muestra Exactas para Todos y charlas sobre inteligencia artificial y medio ambiente sustentable, por mencionar sólo algunas de las charlas que se desarrollarán en los próximos días.

A continuación el cronograma:

Martes 05 de junio:

08:30 hs. Curso Taller “Evaluación de Programas de Ingeniería Basada en Competencias de Egreso” a cargo del Dr. Teofilo J. Ramos, Director de la Región Latino América y el Caribe del IEEE y Miembro de la Asamblea de Asociados del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería de México (CACEI). Finaliza a las 18 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología – Anfiteatro de Luminotecnia

10:00 hs. Visita de Docentes y Estudiantes de países vecinos a laboratorios de la FACET, en el marco del Congreso IEEE-ARGENCON (actividad reservada a visitantes)

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

19.00 hs. Jornada de Actualización Profesional “El Derecho Real de Propiedad Horizontal en el Código Civil y Comercial”, a cargo del Agrimensor Eduardo Cárdenas, Pr. Adj. de Disciplina Legal de la FACET – UNT. Actividad con inscripción previa en el Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán

Lugar: Sede del Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán

Miércoles 06 de junio

08:30 hs. Acto de apertura del Congreso Internacional del IEEE ARGENCON 2018 con la presencia y palabras alusivas de autoridades de la UNT, Decanos de la FACET-UNT y UTN -Tucumán

Lugar: Casa Histórica de Tucumán

10:00 hs. Inicio de la muestra “Exactas para todos” oferta académica de las distintas carreras que pueden cursarse en la FACET, destinada a estudiantes secundarios

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Block 3

10:00 hs Encuentro de la Ingeniería de Tucumán

Participación de Autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, del Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán, del Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán, de la Cámara de la Construcción de Tucumán, empresarios y profesionales del medio.

Lugar: Salón de la Cámara de la Construcción de Tucumán

10:30 hs. Conferencia “Ingeniería del Conocimiento (Domótica)”, a cargo del Pr. Roberto Urriza, Asesor Técnico Internacional ALEIIAF y Asesor Académico en Latinoamérica de GERENGLOB. Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 12:00 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Anfiteatro A1

11.00 hs. Acto y Entrega floral ante la Estatua de la Libertad

Lugar: Plaza Independencia

11:30 hs. Conferencia “Men, Machines and the Future of Human Work” a cargo de Ricardo Taborda, Profesor Titular de la FCEFyN -Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula 4-0-12

12:00 hs. Conferencia Plenaria “La Contribución del IEEE a la Calidad Académica y la Acreditación de Programas de Ingeniería”, a del Dr. Teófilo J. Ramos, Director de la Región Latino América y el Caribe del IEEE y Miembro de CACEI. Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 12:00 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Anfiteatro A1

13:00 hs. Conferencia “Operación del Sistema Eléctrico Paraguayo 100% con Energías Renovables”, a cargo del Ing. Juan José Encina Cabrera, Director del Departamento de Electricidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y presidente Sección IEEE Paraguay

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula 4-0-12

14:00 hs. Curso “Dev Ops”, a cargo del Ing. Nicolás Páez, Docente e Investigador en la UNTREF, Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 18:30 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Lab. de Redes-Block 1- piso 3

14:00 hs. Agasajo a los estudiantes de las distintas carreras de Ingeniería de la Facultad de ciencias Exactas y Tecnología de la UNT

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.

15:00 hs. Conferencia “Energía, Eficiencia Energética y Sustentabilidad”, a cargo de la Ing. Pía Torres. Coordinador de Proyectos en Sinergeia S.A. Presidente WIE Argentina” (Women in Engineering – IEEE) Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 15:40 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Anfiteatro A1

16:00 hs. Conferencia “Computacional Intelligence Technologies For Ambient Intelligence”, a cargo de PH.D. Vicenzo Piuri, Pr. University Of Milán, Italia y IEEE Fellow Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 17:00 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Anfiteatro A1

16:00 hs. Conferencia “¿Pueden las Mujeres Salvar el Planeta? – Mujeres, Igualdad de Género y Cambio Climático”, a cargo de la Ing. Pía Torres. Coordinador de Proyectos en Sinergeia S.A. Presidente WIE Argentina” (Women in Engineering – IEEE) Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 16:45 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula DEEC 4- Block 1- Piso 3

17:30 hs. Conferencia Plenaria “Technical Challenges of Sending Interplanetary Spacecraft To Jupiter And Mitigation Design Approach”, a cargo de Pablo Narvaez, Principal Engineer at NASA Jet Propulsion Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 12:00 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Anfiteatro A1

Jueves 07 de Junio

09:00 hs. Conferencia “Medio Ambiente y Ciudades Sustentables” a cargo del Ing. José Antonio Russo, Director de Ecología y Medio Ambiente de la Municipalidad de Tafí Viejo y Ex Director de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Pcia. De Tucumán

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula 4-0-12

09:00 hs. Conferencia “Career Development – Post Graduate Education”, a cargo del Dr. Peter Magyar, Consultor en M&PP (Alemania) y IEEE Felow, Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 10:00 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Anfiteatro A1

09:00 hs. Curso “Tópicos de la Inteligencia Artificial”, a cargo del Mag. Ing. Gastón Lefranc, Presidente del IEEE Chile, Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 12:30 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Lab. de Redes-Block 1- piso 3

10:00 hs. Conferencia “Automatización robotizada industrial y la nano robótica” a cargo de Roberto Urriza, Asesor Técnico Internacional ALEIIAF y Asesor Académico en Latinoamérica de GERENGLOB

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula 4-0-12

10:30 hs. Conferencia “Compactadora de Botellas (COMBOT)”, a cargo del PhD Norberto Lerendeghi, Director de la Escuela de Ingeniería y Tecnología, Decano del ITBA. Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 12:00 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Anfiteatro A1

10:30 hs. Conferencia “Nuevos desafíos para el rol de Aseguramiento de Calidad de Software”, a cargo del Mag. Alejandro Bianchi, Presidente de Liveware IS S.A., Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 12:00 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Gab. de Comput -Block 1- piso 3

10:30 hs. Curso “3 Herramientas Claves para Alcanzar tus Metas”, a cargo de M.A. Figueroa, Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 11:30 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula DEEC 4-Block 1- piso 3

11:00 hs. Conferencia “Observatorio de la Infraestructura: Análisis situacional como fundamento para el desarrollo y la competitividad de la Región NOA” a cargo del Ing. Rogelio E. Giraudo, Vocal de la Junta Directiva del Colegio de Ing. Civiles de Tucumán

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula 4-0-12

12:00 hs. Conferencia “The Electric Car and the Renewable Energy Resources- Hype of Solution”, a cargo del Dr. Peter Magyar, Consultor en M&PP (Alemania) y IEEE Felow, Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 13:00 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Anfiteatro A1

12:30 hs. Charla Debate sobre “Actividades Profesionales reservadas a los Títulos Universitarios” (Resolución Ministerial 1254/2018) a cargo del Ing. Sergio Pagani, Vicerrector de la UNT

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula 4-0-12

14:00 hs. Curso “Dev Ops, Myths and Facts of a New Paradigm”, a cargo del Ing. Nicolás Páez, Docente e Investigador en la UNTREF, Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 17:00 hs

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. . Gab. de Comput-Block 1- piso 3

14:00 hs. Curso “Los 5 Pilares para una Entrevista de Trabajo Exitosa”, a cargo de M.A. Figueroa, Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 15:30 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula DEEC 4-Block 1- piso 3

16:00 hs. Curso “La Enseñanza de la Ética en la Ingeniera”, a cargo del PhD Norberto Lerendeghi, Director de la Escuela de Ingeniería y Tecnología, Decano del ITBA e Ing. Fernanda Guzmán, Docente de la FACET, Actividad reservada a inscriptos en el congreso ARGENCON 2018, finaliza a 17:30 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula DEEC 4-Block 1- piso 3

Viernes 08 de junio

09:00 hs. Conferencia “Educación, Innovación y Competitividad” a cargo de PhD Norberto Lerendeghi, Director de la Escuela de Ingeniería y Tecnología, Decano del ITBA

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula 4-0-12

10:00 hs. Mesa panel “Rol de la Mujer en la Ingeniería” a cargo de Dra. Paula Araujo, Dra. Carla Goy e Ing. Julieta Migliavaca, Docentes de la FACET

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula 4-0-12

11:00 hs. Conferencia “Educación Flexible en Cursos de Ingeniería” a cargo del PhD Norberto Lerendeghi, Director de la Escuela de Ingeniería y Tecnología, Decano del ITBA.

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Aula 4-0-12

12.00 hs. Entrega de Distinciones a mejores promedios de cada carrera de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT.

Entrega de Menciones y Matriculas gratuitas a los egresados 2017 con mejor promedio de carreras de Ingeniería. por parte del COPIT.

Cierre de la muestra “Exactas para todos”. Entrega de menciones y premios a los mejores Stand de la muestra.

13.00 hs. Tradicional Locro.

14.30 hs. Actuación del Ballet Batalla de Tucumán – Municipalidad de Yerba Buena, con la dirección del Pr. José Lescano.

20.00 hs. Entrega de Certificados a Matriculados Vitalicios del Colegio de Ingenieros Civiles.

Reconocimiento al MEJOR EGRESADO de la carrera de Ingeniería Civil – Año 2017 de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional.

Lugar: Sede del Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán

21.00 hs. Brindis de Honor.

Lugar: Sede del Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán