AMPLIAR Tapa del libro de Alfieri

03/06/2018 - Por Vicente Guzzi

Ante la muerte del maestro de periodistas, Guillermo "Yiyi" Alfieri

Este domingo, en Paraná, murió Guillermo Alberto -Yiyi- Alfieri, un gran periodista argentino y maestro de periodistas. Formó parte de una generación que supo dar testimonio del ejercicio de la profesión comprometido con las luchas del pueblo.

Sigue.

"Por si preguntan, respondo lo que expresó no recuerdo quién: soy pesimista en lo particular del momento y optimista en lo general de la historia, por la sencilla razón de que la dimensión humana acabará por imponerse hasta concretar la utopía de Libertad, Igualdad y Fraternidad". Una definición que, de alguna manera, sintetiza el pensamiento de un tipo formidable: Guillermo Alberto Alfieri, Yiyi, un periodista, un maestro de periodistas, un compañero, casi un hermano, que acaba de dejarnos... Fue en la mañana de este desagradable domingo que lleva por fecha, 3 de junio de 2018.

En realidad sí era pesimista... En sus últimos años parecía enojado con el mundo y, si no, al menos con la dirigencia, y la justicia, y los gobiernos, sus funcionarios, todos aquellos que aunque fueran migajas, habían manejado el poder de los últimos sesenta años de la historia argentina... Pero ese enojo, y ese pesimismo, que parecía contradictorio con su esperanza de un mundo mejor, aunque él no llegara a verlo -y, efectivamente, no lo vio- no le impedía poner en práctica una ternura y una generosidad sin límites...

Como señalé previamente, el Yiyi fue un periodista y maestro de periodistas. Muchos colegas que lo recuerdan en este país nuestro, se formaron con él desde la Secretaría de Redacción de "El Independiente" de La Rioja, desde la de "El Diario" de Paraná, desde la corresponsalía de la agencia de noticias "DyN", desde sus recordadas columnas en "El Pueblo" de Villaguay, desde algunas radios de Paraná, ó desde la docencia en la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y siempre con una generosidad sin límites, a la hora de compartir sus conocimientos.

Y a pesar de la importancia de lo que hizo, como formador de periodistas y de hombres libres, todo esto queda empañado por alguno de los acontecimientos que marcaron a fuego su vida.

El Yiyi Alfieri se incorporó junto a Plutarco Schaller (fallecido en 2017) -ya constituido el diario "El Independiente" de La Rioja con el que habían soñado sus fundadores, el doctor Ricardo Mercado Luna, Alipio Paoletti (fallecido a los 50 años en 1986), Mario "Cacho" Paoletti, el escritor Daniel Moyano y el poeta Ariel Ferraro-. Y fueron los hermanos Paoletti, Alfieri y Schaller, los que quedaron al frente de ese medio que hizo historia en la provincia norteña.

Tiempo antes, y ya retirados Mercado Luna, Moyano y Ferraro, los Paoletti renunciaron a sus derechos como propietarios del diario, para compartirlos en una cooperativa de trabajo con los otros 67 trabajadores, que pasó a ser, además, una cooperativa de vivienda, una cooperativa de consumo, y una cooperativa cultural. Con la cooperativa de vivienda fue construido el barrio "El Independiente", para cada uno de los cooperativistas; con la cooperativa de consumo se proveyó durante años los productos alimenticios que necesitaban las familias de los cooperativistas; con la cultural, fueron generados los primeros y más importantes acontecimientos artísticos y culturales, y la primera cinemateca riojana. Con la cooperativa de trabajo fue editado el diario, que fue la expresión más democrática y de libre pensamiento no sólo de la sociedad riojana, sino también de la región, y modelo de periodismo argentino, comprometido con los intereses de los sectores más vulnerables y desprotegidos de La Rioja, y apoyo de la acción social desarrollada por el "obispo de los pobres", monseñor Angelelli.

Obviamente, un diario de esas características no podía ser aceptado por los sectores de poder, ni por las Fuerzas Armadas a su servicio, de modo que desde un primer momento estuvo en la mira de la derecha fascista civil y militar. Y así es que, en los minutos previos al fin del día 23 de marzo de 1976, militares armados ingresaron a los golpes, y armados hasta los dientes, a las instalaciones del diario "El Independiente", y encarcelaron a Cacho Paoletti, a Schaller, y a Guillermo Alfieri, además de varios trabajadores más. Alipio Paoletti, el director, pudo salir de la provincia esa misma noche, al enterarse que el ejército había ido a buscarlo a su vivienda.

Ya en la cárcel y sometidos a tortura, tanto Alfieri como Schaller y Paoletti, fueron obligados a renunciar a la cooperativa, mientras que a Alipio Paoletti le falsificaron la firma de la supuesta nota de renuncia. El encarcelamiento duró hasta 1982, cuando Yiyi decide trasladarse con su nueva esposa, Mercedes, a Paraná, ciudad que le dio cobijo, trabajo, familia, y que lo vio morir.

En 1983, tanto Alipio Paoletti, como Schaller y Alfieri, viajaron a La Rioja, para reclamar su reincorporación a la cooperativa que les había sido arrebatada. Pero con el argumento que "habían hecho abandono de su trabajo", el pedido fue rechazado. Iniciaron entonces un juicio por el despojo del que fueron víctimas, que sigue entreverado y archivado en los cajones de los escritorios de la burocrática y elitista justicia argentina, y así siguen estando las cosas... Mientras siguen muriéndose los protagonistas de aquel modelo de periodismo verdaderamente independiente y libre.

Un editorial recordado del diario "El Independiente" pintó en todo su valor e ideología a Alfieri y sus compañeros: "Aquellos que tenemos la responsabilidad de defender en los hechos la libertad de expresión, resistimos las intimidaciones y las imposiciones. Un periodista es un hombre que anda por la vida sin miedo y sin armas, que confía en el pueblo y asume como compromiso irrenunciable la defensa de los valores permanentes de la comunidad frente a los grupos humanos que no tienen más ley, lisa y llanamente, que el poder que otorga la fuerza".

Pero algo más afirmaba el Yiyi: "con recursos que da el oficio, se trata de escudriñar en los intersticios, atar cabos sueltos, unir cables de diversos colores, crear nuevos contactos con la denominada realidad, y comunicarla".

Y cabe preguntarse: ¿Quién en un mal manejo del poder, está dispuesto a permitir que escudriñen en los intersticios de sus acciones y de sus arbitrarias decisiones...?

Guillermo Alfieri se animó a ser escudriñador y pagó con la cárcel su osadía... Osadía, coherencia y consecuencia, respecto de su compromiso con los sectores más vulnerables, fueron las características de este periodista, casi un hermano, un amigo, y un maestro, que acaba de dejarnos, a los 82 años de edad.

Vicente Guzzi