01/06/2018 - En el peor momento del Gobierno

La Cámara Federal vinculó la muerte del fiscal con su denuncia a CFK

En otro fallo que intenta vincular a la ex presidenta Cristina Kirchner con la muerte del ex titular de la UFI-AMIA Alberto Nisman, la Sala II de la Cámara Federal, alineada con el Gobierno nacional, pidió que la muerte del fiscal se investigue como un "homicidio" relacionado con la denuncia que él había presentado contra la ex mandataria y otros dirigentes.

Detalles