01/06/2018 - Ministerio de Educación

"Tucumán no ajusta en Educación"

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, fue consultado sobre los temas referentes a la crisis de construcción de obras que atraviesa la provincia, en donde las obras escolares no están exentas.

En este sentido, el titular de la cartera educativa disparó: “Hay que aclarar que hay una deuda del gobierno Nacional con las empresas. No están paralizadas las obras referentes a la educación, no obstante, hay una demora. Nosotros dialogamos permanentemente con los empresarios y nos han pedido que le solicitemos a Nación y le marquemos al gobierno Nacional la urgencia de esto”.

Asimismo, la autoridad ministerial se refirió a las acciones del gobierno provincial en materia educativa: “Educación no puede ajustar y Tucumán no ajusta en Educación. Los comedores escolares los sostiene la provincia, hay una serie de programas que han tenido un ajuste y los está sosteniendo la provincia”. Y enfatizó en relación a la realidad educativa tucumana: “Somos la provincia que tiene la rendición de cuentas, en lo que refiere al área educativa, más avanzada en Argentina, somos quienes más al día estamos. Tenemos una provincia ordenada pero tenemos algunas cosas que nos preocupan porque es inevitable que en el marco nacional alguna de estas cosas lleguen”.

Por otro lado, indagado sobre cuestiones referidas al Gobierno Nacional señaló: “Tucumán es distinto. En Tucumán no hay déficit, en Tucumán no se tomó deuda, no hay despidos, se inician las clases. La realidad contesta a las preguntas”.

En cuanto a las obras realizadas en la provincia, el ministro Lichtmajer destacó: “Nosotros no nos detenemos. Ayer hemos estado inaugurando con el gobernador y el vicegobernador en el Ceibo un patio techado, hemos estado en Lastenia inaugurando un jardín de infantes, una escuela en Benjamín Paz y es lo que hacemos todos los días, pero nosotros no podemos solos”.

“No puede la Nación desentenderse y pedirle a las provincias que se hagan cargo, esto no es un favor, es lo que corresponde y nosotros no vamos a ser la provincia del ajuste en lo que la provincia de Tucumán decide, y aparte vamos a defender cada centavo de lo que nos corresponde a los tucumanos”, cerró.