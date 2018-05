30/05/2018 - En General

10 consejos para el ahorro de energía en el hogar

Sólo en abril el consumo de energía eléctrica registró un aumento del 7% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 10469.4 gigavatios/hora en todo el país. Dentro de esta suba, se observa un aumento del 8% en la demanda residencial*. Ese consumo de electricidad en los hogares representa el 40% de la energía generada en el país.

En muchos casos, los usuarios están en condiciones de reducir parte de ese gasto individual tomando ciertas medidas de ahorro energético que no sólo cuidan el medio ambiente sino su bolsillo. En efecto, realizar un consumo de energía responsable, además de disminuir el gasto fijo al interior de los hogares, reduce su costo social ya que representa un bien escaso, agotable según sea su fuente y producirla implica la emisión de gases nocivos para la capa de ozono.

Aquí 10 consejos para generar hábitos en pos de hacer un uso eficiente y sustentable de la energía.

· 1- Apagar los dispositivos que no están en uso: Evitar dejar encendidos los dispositivos electrónicos y las luces o luminarias de ambientes vacíos. Computadoras, televisores y otros dispositivos en “stand by” pueden consumir hasta un 15% de energía en condiciones normales de funcionamiento. Se recomienda elegir computadoras de escritorio, notebooks, tablets, impresoras y escáners con etiqueta "Energy Star", ya que tienen la capacidad de pasar a un estado de reposo transcurrido un tiempo determinado en el que no se haya utilizado el equipo garantizando que sea eficiente energéticamente. Los equipos deben ser apagados cuando no se vayan a utilizar por más de 30 minutos.

· 2- Desenchufar dispositivos fuera de uso: Entre el 5 y 16% del consumo del hogar surge de dejar conectados aparatos que no se utilizan frecuentemente, por ejemplo televisores, reproductores de DVD, parlantes y reproductores de audio, etc. Lo mismo ocurre con los dispositivos con baterías: es muy importante no mantenerlos conectados una vez finalizada la carga y retirar los cargadores de la red eléctrica una vez terminado el proceso.

· 3- Elegir dispositivos que tengan modo “ahorro de energía”: En ese sentido, a la hora de elegir una PC, una impresora o un televisor, es útil priorizar aquellos que tengan esa opción.

· 4- Aprovechar la luz solar: Lo ideal es utilizar la iluminación solar el mayor tiempo posible. En ese sentido, se recomienda acondicionar los ambientes para poder tener el mayor acceso posible a la misma: evitar que objetos bloqueen las ventanas, elegir cortinas que permitan el paso de la luz, ubicar mesas y escritorios en zonas iluminadas, etc.

· 5- Elegir electrodomésticos Clase A y acordes a las necesidades: A la hora de comprar lavarropas, heladeras y equipos de aire acondicionado, es importante revisar su etiquetado energético y elegir los que se ubiquen en la categoría A, siendo ésta la posición de mayor de ahorro de energía y G la de menor eficiencia en la escala estandarizada. Estos equipos pueden ahorrar mucho dinero en la factura eléctrica a lo largo de su vida útil. Cabe destacar que actualmente, existen algunas líneas de electrodomésticos A+, A++ y A+++ (con esta escala se eliminan las últimas tres letras, manteniendo así las siete clases).

Además, es aconsejable no elegir aparatos de mayor tamaño ni potencia que los que se necesita: calcular las frigorías de los aires acondicionados y los tamaños de las pantallas de los televisores son algunas de las medidas que se pueden tomar para, además, optimizar su uso.

· 6- Realizar mantenimiento periódico de lámparas y dispositivos: El control de funcionamiento y la limpieza de los mismos prolonga su vida útil y su efectividad. Si todas las piezas de un aparato electrónico o un electrodoméstico funcionan adecuadamente, el mismo se mantendrá en un nivel óptimo de consumo. En cuanto a las lámparas, si están limpias rinden (en capacidad lumínica) hasta un 20% más.

· 7- Elegir luces LED: El consumo en iluminación representa en promedio entre el 25 y 35% del consumo energético residencial. Por ello, es importante considerar las necesidades de iluminación en cada una de las partes de la vivienda, ya que no todos los espacios requieren la misma luz ni durante el mismo tiempo ni con la misma intensidad. Por su vida útil y su bajo nivel de consumo las lámparas LED son las más recomendadas. Además, otra estrategia es colocar detectores de presencia en pasillos, patios y otras áreas de paso de la casa, así como utilizar dispositivos con temporizadores que permitan que estén apagados mientras haya luz solar.

· 8- Termostato en aires acondicionados: La temperatura recomendada es de 24°C para verano y 20°C para invierno. En ese sentido, es preferible mantener el equipo encendido de modo constante hasta lograr la temperatura ambiente deseada, ya que el encendido y el apagado consumen mucha energía. Es importante mantener los ambientes adecuadamente cerrados para conservar la temperatura. Otro punto a tener en cuenta es la limpieza de los filtros: se recomienda limpiarlos mensualmente y reemplazarlos cada año.

En el caso de aquellos hogares con aire acondicionado y/o calefacción central, se debe controlar que las rejillas de ventilación no estén cerradas, ya que esto permite que los termostatos funcionen adecuadamente y frenen al alcanzar la temperatura señalada.

· 9- Reducir el consumo en las heladeras: Como la heladera es un electrodoméstico que se encuentra permanentemente conectado a la red eléctrica, es importante garantizar su bajo consumo. Para ello, es ideal mantener la temperatura de refrigeración en 5°C y la del congelador en -18°C. Otra cuestión destacable, es comprar un modelo que sea por lo menos clase B. Además, es importante mantenerla cerrada adecuadamente con burletes en buen estado, descongelarlas periódicamente para evitar que el hielo dificulte el funcionamiento y garantizar un espacio para que el motor ventile. Esto puede facilitarse adquiriendo variedades no-frost. Otra cuestión importante es mantenerla abierta el menor tiempo posible, por ejemplo, colocando alimentos de consumo frecuente en lugares accesibles. Por último, se recomienda mantenerla lejos de artefactos que sean fuentes de calor y a 15 centímetros de distancia de la pared para que el motor respire adecuadamente.

· 10- Empleo adecuado de electrodomésticos de uso habitual. Para un uso óptimo de los lavarropas es aconsejable utilizar programas de baja temperatura, realizar lavados con carga completa y utilizar una cantidad de jabón moderada para evitar que la espuma genere un trabajo excesivo. Es recomendable utilizar secarropas solo en casos de urgencia o cuando las condiciones climáticas dificultad el secado al aire libre. Al usarlo, se recomienda hacerlo a carga completa, con la ropa previamente centrifugada y sin mezclar la ropa liviana con la pesada, para optimizar el funcionamiento.

En caso de los hornos eléctricos, se sugiere no abrir la puerta excesivamente, ya que esto hará perder un 20% de la energía acumulada en el interior. En cuanto a los lavavajillas se aconseja conectarlos directamente a la toma de agua caliente para evitar el proceso de calentamiento dentro del aparato o en su defecto, usar programas económicos; enjuagar los platos previamente con agua fría y mantener llenos los depósitos de sal y abrillantador también reducen el consumo energético. Y con las planchas (que se calcula que pueden llegar a constituir más del 6% del consumo mensual de electricidad) es recomendable planchar la mayor cantidad de ropa posible por encendido y, como el calor se va incrementando con el paso del tiempo, ordenar las prendas de menor a mayor complejidad para aprovechar la temperatura.

Estos cambios de hábitos y costumbres para desarrollar un consumo responsable de energía revisten un gran beneficio individual y para la sociedad en su conjunto. En ese sentido, este conflicto representa una gran oportunidad para reactivar el desarrollo de sectores de la industria nacional vinculados a la energía, como es el caso de las Pymes nacionales del sector iluminación, generando nuevos puestos de trabajo.

* Según un relevamiento de la Fundación para el Desarrollo Electrónico (Fundelec)