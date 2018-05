AMPLIAR Sebastian Piñera, presidente de Chile, en el lanzamiento de Agenda Mujer (foto: ANSA)

29/05/2018 - Polémica

Victoria feminista en Universidad Católica de Chile

Las jóvenes estudiantes que ocuparon por tres días la sede central de la Pontificia Universidad Católica se anotaron su primer triunfo.

Detalles.

Las autoridades de la casa de estudios hicieron llegar un correo a todo el alumnado donde se invita a la comunidad trans a modificar, si lo desea, la Tarjeta Universitaria (TUC) para poder usar su nombre social.

A partir del lunes 28 de mayo, "todas/os aquellas/os estudiantes transgénero de nuestra Universidad que quisieran modificar su TUC o su dirección de correo para ser reconocidos con su nombre social, pueden acercarse a la Dirección de Inclusión a compartir los datos necesarios para llevar a cabo este proceso", señaló el comunicado que llegó después de las 21.30 a las casillas electrónicas. El insólito anuncio forma parte del petitorio de 11 páginas que las estudiantes presentaron a las autoridades de la UC el pasado viernes cuando iniciaron la toma feminista. Este fue uno de los grandes acuerdos que se lograron con el rector Ignacio Sánchez, para levantar la movilización. La rectoría también se comprometió a habilitar baños neutros e inclusivos en todos los campus de la Universidad, casa de estudios con gran influencia en las políticas públicas y que ha sido centro del conservadurismo social y político. Para la socióloga feminista, Claudia Dides, "claramente, el movimiento en las universidades con 18 casas de estudios en paro, es una revolución que se venía 'cocinando' desde antes".

Las estudiantes salieron a la calle, explicó en diálogo con ANSA, para terminar con el silencio y "poner en la voz pública lo que no se quiere reconocer como abuso".

Directora de la Corporación de Derechos Reproductivos y Sexuales de la Mujer, sostuvo que el movimiento femenino actual tiene detrás un proceso cultural donde la sociedad está cambiando y se abre a discutir temas como la violencia extrema o femicidio, pero también aborda la diversidad sexual. Acotó que el cambio en la sociedad va más rápido que las políticas públicas y, en ese ámbito, valoró la discusión que se dio en el trámite de la Ley de Despenalización del Aborto en tres causales.

"Fue decisivo para las mujeres rebelarse frente a temas que le son propios y donde no tenía derecho a decir ni una palabra", graficó.

En cuanto al movimiento en la Universidad Católica, opinó que "es parte de la crisis que está viviendo la iglesia católica; las autoridades universitarias asumen una estrategia muy política de dialogar, de no desalojar". En cuanto a la medida que reconoce a los estudiantes trans, consideró que es "básica, pero un adelanto y una buena posibilidad de seguir avanzando". A su juicio, "la Iglesia tiene que reconocer los abusos, la violación es un crimen atroz" y recordó que en Chile hubo una jerarquía en los años 80 que estuvo comprometida con la defensa de los derechos humanos. "Pero después surge una jerarquía conservadora que hoy se está cayendo" y si no hace cambios "va a haber una desafección mayor de la religión y las personas van a buscar caminos propios de espiritualidad". Sobre el hecho de que la discusión se haya instalado en las universidades, Dides expresó que "hace años que se venía pidiendo una educación no sexista".

Del futuro del movimiento, opinó que viene "un periodo de mucha reflexión, conversación, de las bases del territorio en las comunas, en la academia, en el periodismo".

Dijo estar impactada de ver a "mujeres que nunca hubiera pensado, hoy se declaren feministas y asuman los nuevos temas". "Aunque los cambios culturales son lentos, comentó finalmente, ha sido impresionante tener un mayo feminista revolucionario".