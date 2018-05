28/05/2018 - Supuesta estafa

Protestarán contra empresa constructora Grandi

El próximo jueves 31 de mayo, en las oficinas de la empresa Grandi, damnificados reclamarán, exigiendo la entrega de departamentos abonados en diferentes desarrollos inmobiliarios, construidos en su mayoría en el centro de San Miguel de Tucumán.

Florencia Caram, una de las damnificadas, explicó a eltucumano.com que hay decenas de familias organizadas distintos grupos de WhatsApp en su misma situación por lo que sería bueno que todos se unan en un solo reclamo.

Sobre su caso particular, Florencia contó que en 2010 comenzó a pagar un departamento en un edificio ubicado en Avellaneda al 400, que canceló en 2014. Sin embargo, la unidad nunca fue entregada ya que el edificio de más de 10 pisos no fue terminado. “En una mediación con Grandi él se comprometió a entregármelo en junio de este año, pero el edificio no avanzó nada”, señaló una de las organizadoras de la convocatoria que se realizará en San Juan al 200, desde las 17.

Fallo que da esperanza

Hace diez días se conoció la noticia que Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común de San Miguel de Tucumán había dictado un embargo preventivo contra los bienes personales de Miguel de la Cruz Grandi y su ex esposa María Inés Jiménez Alegre por un monto de $1,8 millones.

La Cámara en lo Civil consideró que “correspondía dejar de lados los beneficios de la separación de patrimonios y de la limitación de la responsabilidad de los bienes involucrados en el fideicomiso cuando este instituto haya sido usada para violar la ley o frustrar los derechos de terceros”. Y que, en consecuencia, por el daño causado debían responder en forma directa, solidaria e ilimitada con sus propios peculios quienes habían hecho posible la utilización ilícita de la figura.

“Esto de algún modo te da una esperanza. De tantos años de lucha de esta chica, consiguió embargarle sus bienes”, explicó Florencia, que como muchos busca que la empresa cumpla con lo acordado y le entregue su vivienda finalizada y en condiciones.