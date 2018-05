28/05/2018 - Cortes de energía

Dónde reclamar por un artefacto dañado por el apagón

Anoche miles de tucumanos se quedaron sin luz o sufrieron una fuerte baja de tensión, por la explosión de un transformador ubicado en la sede de la Empresa de Distribución Eléctrica Tucumán (EDET). Los inconvenientes fueron resueltos de inmediato, sin embargo, el hecho provocó daños en equipos electrónicos y en electrodomésticos.

Santiago Yanotti, titular del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), explicó el procedimiento ante esta situación. “El usuario deberá interponer el reclamo ante la Distribuidora dentro de los 45 días de ocurrido el hecho”, afirmó.

Se deberá presentarse en las oficinas de EDET para iniciar el trámite. La empresa pautará una visita donde mediante un Formulario Serie RD se detallará los equipos dañados, la fecha y hora y descripción del evento que los produjo”, aseguró y garantizó que solo se necesito el artefacto dañado para poder peditarlo. “No se piden facturas de compra”, expresó.

La Distribuidora no podrá expedirse en un plazo mayor a 10 días corridos desde la fecha de inicio del trámite. De resultar favorable al usuario el reclamo, la solución a implementar por EDET deberá materializarse en un plazo no mayor a 7 días hábiles, plazo en el cual ésta deberá devolver los electrodomésticos reparados o nuevos, en el caso de no tener éstos posibilidades de reparación.

De acuerdo a un informe de ERSEPT, en el caso de negativa de la distribuidora respecto del reclamo o discrepancia sobre la solución propuesta por EDET, el usuario podrá recurrir a la repartición en un plazo no mayor a 45 días corridos, a contar desde la fecha de notificación de EDET sobre la conclusión del reclamo.

En caso de silencio de la distribuidora, el usuario podrá intimar en un plazo de cinco días hábiles, por escrito y en forma fehaciente, a que la misma se expida en un plazo de diez días hábiles, transcurridos los cuales sin que EDET se expida se tendrá por consentido el reclamo del usuario.

Para presentar el reclamo en el ERSEPT se deberá iniciar un expediente por Mesa de Entrada de la institución (Córdoba 562) en Capital o en las dependencias habilitadas a tal fin en el interior de la provincia, adjuntando copia de la factura del servicio eléctrico, DNI, y copia de los Formularios Serie RD de Apertura y Conclusión del reclamo en EDET SA.

Transportista Transnoa

El transformador de tensión que desencadenó el apagón pertenece a la empresa TRANSNOA. “La transportista está regulada y controlada por el Gobierno Nacional a través del Ente Regulador Nacional de la Electricidad”, manifestó Yanotti.

De acuerdo al funcionario, el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, quien se encuentra en Brasil, se comunicó anoche para solicitar un informe. “Nos pidió que mandemos una nota solicitando informes, para saber que es lo que pasó y, sobre todo, conocer cuales son las medidas que se van a tomar a futuro para evitar que vuelva a suceder”, aseguró.