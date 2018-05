AMPLIAR Manzur y Jaldo se dirigen a la Catedral

25/05/2018 - Acto patrio

Manzur establece distancias políticas "Cuidaré a los grupos vulnerables, no haré ajuste"

Luego de presidir los actos por el aniversario de la revolución de mayo, el mandatario fue consultado por la situación económica. Anticipó que no tomará creditos a pesar de tener aprobada la autorización por la legislatura.

Detalles.

Durante la conmemoración del 25 de Mayo en Plaza Independencia, al ser consultado por la situación económica que vive el país y los objetivos planteados por su gestión, el gobernador, Juan Manzur, expresó que Tucumán es una provincia ordenada, sin déficit fiscal, con buenos acuerdos paritarios con los trabajadores, que exporta bienes y servicios por más de U$D 1000 millones y que tiene superávit comercial.

“A pesar de que hay una ley aprobada por la Legislatura para adquirir créditos internacionales, Tucumán no ha tomado un sólo centavo de deuda externa en tres años de gestión. Esto tiene que ver con el trabajo que hace la provincia”, dijo Manzur.

Con respecto a las políticas de austeridad que el presidente, Mauricio Macri, pide a todas las provincias, Manzur dijo: “En Tucumán no voy a hacer ajuste. Sí vamos a cuidar cada vez más a los grupos vulnerables porque forma parte de nuestra doctrina política. No voy a ser el Gobernador del ajuste. No voy a permitir que a los tucumanos les quiten un sólo centavo de lo que corresponde por Coparticipación Federal”.

Retenciones al campo

En cuanto a la reimplementación de retenciones a las exportaciones del agro adoptada por el Gobierno central, Manzur dijo que la medida corresponde a la Nación. “El peronismo dio todas las leyes que pidió el Presidente. Cada vez que me llame voy a ir a trasmitirle la realidad de la economía regional del noroeste. Hay decisiones que no son nuestras. Hay situaciones que están haciendo mucho ruido. No podemos seguir con una tasa de interés de más del 40%. Quién va a invertir. No podemos seguir con una inflación que supera el 25%”.