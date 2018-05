23/05/2018 - U.N.T.

"El Software Libre respeta la libertad y la comunidad de los usuarios"

Continuando con las actividades previstas durante su visita a la provincia, el flamante Doctor Honoris Causa de la UNT, Richard Stallman, brindó una Conferencia Magistral en el Anfiteatro A1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET). La charla, que se denominó “Software Libre para una sociedad libre”, estuvo destinada a todo pú­bli­co y contó con la presencia del vicerrector electo, Sergio Pagani.

El consejero superior por el estamento de los Graduados, Ricardo Cisneros, explicó como se dio la visita del fa­mo­so pro­gra­ma­dor es­ta­dou­ni­den­se y fun­da­dor del mo­vi­mien­to por el soft­wa­re libre en el mundo. “Hemos conseguido su distinción como Doctor Honoris Causa gracias al Consejo Superior, que entendió como relevante el reconocimiento a esta mente brillante y que pueda debatir con los alumnos a través de una charla abierta. Es gratificante ver tantos jóvenes que hayan dedicado parte de sus momentos de estudio para esta conferencia”, precisó el ingeniero.

Durante el encuentro, Sta­ll­man compartió una serie de conceptos fundamentales. “El Software Libre respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Con cualquier programa hay dos posibilidades: tener el control o no tenerlo. Un programa que no sea libre es una injusticia, lo llamamos privativo. Es hacer un mal al mundo, es mejor no hacer nada, antes que sea privativo. La injusticia es que impone poder a los usuarios, los somete al dueño”, comentó el investigador.