21/03/2018 - Una maestra pro genocidas

Cecilia Pando fue designada como docente en una escuela primaria

La titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina tiene a su cargo el 7º grado de un colegio de Palermo. Las redes sociales recordaron su permanente reivindicación del terrorismo de Estado y la defensa de los represores condenados por delitos de lesa humanidad.

En la víspera de un nuevo aniversario del último golpe cívico militar, la defensora de represores Cecilia Pando fue contratada como maestra de 7º grado en una escuela privada de la Ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, la apologista del terrorismo de Estado estaría durante este ciclo lectivo frente a los chicos de 12 años del Colegio Francesco Faà Di Bruno. Ella misma confirmó su nuevo cargo docente a través de Twitter, ante las múltiples críticas que se replicaron en la red social contra su designación.

“Yo voy a enseñar, no voy al colegio a hacer política, no mezclo las cosas!!! Trabajo con chicos, no los adoctrino como hacen otras organizaciones!!!”, se defendió ayer en la red social la defensora de los genocidas y cara visible de los grupos de ultraderecha. La titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina niega los delitos ocurridos durante la última dictadura, como el robo sistemático de bebés, y cuestiona la existencia de los 30.000 desaparecidos.

Eso incrementó aún más la tensión en las redes sociales y los usuarios increparon a la apologista. "Qué interesante seria oír una clase suya con respecto al 24/3", señalaron al hacer referencia a los contenidos que podrían recibir los ahora alumnos de Pando. El año pasado, Pando festejó el fallo del 2x1 de la Corte Suprema que permitió el cómputo de ese beneficio para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad, pero que luego fue rechazado en el Congreso tras una masiva movilización a Plaza de Mayo. "Los Militares, Civiles y Fuerzas de Seguridad fueron acusados de delitos de lesa humanidad, inexistentes en el momento de los hechos!", dijo en ese momento por Twitter.

"Pero de qué da clases usted? De picana? De cabeza en el balde? Qué escuela le abre la puertas a un ser tan feo como usted? No le creo", fue otro de los cuestionamientos en las redes sociales.