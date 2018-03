20/03/2018 - U.N.T.

Interinos que cursaron podrán participar de las elecciones

Este martes se reunió en sesión extraordinaria el Honorable Consejo Superior (HCS) para definir dos temas sumamente importantes con miras a las próximas elecciones de representantes. El encuentro estuvo presidido por el vicerrector de la UNT, José García.

En primer lugar, el cuerpo aprobó el dictamen de las Comisiones Conjuntas referido al proyecto de resolución presentado por la Junta Electoral para adecuar nuevas pautas complementarias al proceso eleccionario 2018.

En su resolución el Consejo Superior recordó que la Ley de Educación Superior, el Estatuto Universitario y el Régimen Electoral vigente exigen el carácter regular de los docentes para participar del proceso electoral de renovación de autoridades. Por lo tanto, reafirmó que los docentes podrán participar del proceso electoral sólo en el estamento al que accedieron por concurso; y aquellos que hayan ingresado con carácter de “interinos y que nunca hayan rendido un concurso en ningún cargo docente” podrán participar una vez “concluido el proceso de evaluación o el concurso correspondiente”, conforme al Convenio Colectivo Docente.

De esta manera, el HCS dispuso:

“Artículo 1°: Determinar que los docentes que rindieron concurso en un cargo y luego fueron promovidos al cargo superior como interinos, que no hubieren concluido el procedimiento de evaluación para ser incorporados como docentes regulares en el segundo cargo, tienen derecho a participar del proceso electoral del año en curso por el estamento al que accedieron por concurso.

Artículo 2°: Establecer que los docentes que hayan ingresado con carácter de interinos, y que nunca hayan rendido concurso en ningún cargo docente, adquieren derechos electorales cuando sean designados por la autoridad facultada a tal fin por el Estatuto Universitario, una vez concluido el proceso de evaluación o el concurso correspondiente, conforme lo establece el art. 73 del Convenio Colectivo para los Docentes de las Instituciones Universitarias”.

Al respecto, el presidente de la Junta Electoral, Héctor Navarro explicó: “el proyecto de resolución fue presentado por la Junta Electoral entendiendo que la misma no tiene facultades legislativas, sino que simplemente ejecuta y aplica las normativas que hay en las respectivas elecciones. No teníamos claro la participación en los padrones de algunos docentes interinos, por eso, solicitamos que se exprese el Consejo Superior a los fines de brindar claridad y de no tener objeciones en la construcción de los padrones. Por lo tanto, se aprobó se incluya en los padrones a aquellos docentes que han concursado en el cargo”.

En segundo término, se procedió a la reconsideración y modificación de la fecha de elecciones generales de renovación de órganos de gobierno en la Universidad Nacional de Tucumán. Durante el debate, y por mayoría, se cambió la fecha estipulada para la elección del estamento estudiantil y del estamento de graduados. Los primeros lo harán el 26 de abril y los segundos el 27 de ese mes. “Aprobamos una modificación por la cual adelantamos un día la fecha de la elección por parte de nuestro estamento. Estamos contentos pese que no era nuestra propuesta original (pretendían que sea el 3 de mayo) porque no queríamos generar conflictos con otros estamentos. Este cambio va a favorecer la concurrencia que es lo que buscamos en los procesos democráticos, que nuestros representantes sean elegidos por sus pares y con el mayor número de sufragios, para que sean legítimos y no se pierdan la posibilidad de participar de la elección”, detalló la consejera estudiantil Virginia Borigen.

Finalmente, el Presidente Junta Electoral detalló que “a pedido del estamento estudiantil se modificó el cronograma, que había sido aprobado en diciembre, y a criterio de los especialistas en temas jurídicos el Superior estaba en condiciones de hacerlo”.

Por lo tanto, el cronograma para el estamento de los estudiantes será el siguiente:

• Exhibición de padrones: 3 de abril

• Período de tachas: 5 de abril

• Impugnación de padrones: 9 de abril

• Oficialización de padrones y exhibición de padrón definitivo: 11 de abril.

• Presentación de apoderados: 11 de abril

• Acreditación de apoderados: 12 de abril

• Presentaciones de lista de candidatos: 16 de abril

• Presentaciones de modelos de votos: 20 de abril

• Exhibición e impugnación de lista de candidatos: 17 de abril

• Oficialización de listas: 18 de abril

• Aprobación del modelo de voto: 19 de abril

• Presentación de voto testigo y mazos de votos: 23 de abril

• Elección por Lista Ordenada y Completa: 26 de abril.