19/03/2018 - cine

Semana dedicada al cine documental en la Sala Hynes

Desde el miércoles 21 y hasta el sábado 24 de marzo, la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina (ADN), presentará -por primera vez en la provincia- la Semana del Cine Documental Argentino en la Sala Hynes O´Connor

Se trata de una selección de 7 documentales nacionales que abordan diferentes temáticas: de creación, políticos, observacionales, testimoniales y musicales. La entrada será libre y gratuita.

Los documentales que se proyectarán son “Interiores”, de Fito Pochat (miércoles 21 a las 21); “Escuela Trashumante”, de Alejandro Vagnenkos (jueves 22 a las 20); “Como Dios nos trajo”, de Maury Marcano (jueves 22 a las 22); “Beirut- Buenos Aires – Beirut”, de Hernán Belón (viernes 23 a las 20); “NEY, Nosotros, ellos y yo”, de Nicolás Avruj (viernes 23 a las 22); “La guardería”, de Virginia Croatto (Sábado 24 a las 20); y “El (im)posible olvido”, de Andrés Habegger (sábado 24 a las 22)

Interiores (Apta para mayores de 13 años)

Es invierno y el equipo de producción de un documental llega al penal de Magdalena y propone desarrollar un taller de musicoterapia para las mujeres privadas de su libertad. Comparten así durante largos meses un espacio de intimidad en donde la música despierta huellas de abandono, recuerdos silenciados, identidades ocultas y la ilusión del rencuentro, cruzando rejas y muros a través de las cámaras. Patricia comienza a puntear la guitarra. Las chicas cierran los ojos y dejan que aquella canción entre en sus cuerpos. Algunas se animan a entonar algunas frases. Flor dice que sueña con volver a ver a su mamá. Sus ojos se humedecen. Yani se pregunta: “¿Pero qué color puede tener la tristeza?”

Escuela Trashumante (Apta para todo público)

Huncal, un paraje en la provincia de Neuquén donde habita la comunidad mapuche Millain Currical. Una escuela primaria fundada en 1911 que durante más de setenta años no tuvo ningún egresado. En 1986 como consecuencia del proyecto “Escuela Trashumante”, egresa la primera promoción.Un proyecto que acompaña a la comunidad en el desplazamiento que todos los años realizan en busca de pasturas para sus chivas y ovejas. Una escuela que se transforma en punto de encuentro entre diversas formas de ver el mundo; cosmovisiones que entran en conflicto, se complementan y nos invitan a pensar la educación en estos tiempos.

Como Dios nos trajo (Apta para mayores de 16 años)

Como Dios nos Trajo nos revela el otro lado de una stripper; donde más allá de un desnudo, profundiza en la esencia de su ser femenino. Esta película trata acerca de la libertad de admitir temas femeninos controversiales, como la desnudez, el embarazo precoz, el aborto, la codificación de la mujer y la exposición de su cuerpo, temas aún tabú, pero frecuentes en nuestra sociedad. Como Dios nos Trajo fue realizada en la Ciudad de Buenos Aires, y ha tenido participación en los más relevantes Festivales Internacionales de América, y ahora tendrá su Gran Estreno en el Cine Gaumont, el 11 de Diciembre de 2015.

Beirut- Buenos Aires – Beirut (Apta para todo público)

Grace es una mujer de origen libanés que vive en Buenos Aires. Un día su tía abuela le confía un secreto: Mohammed, su padre, el bisabuelo de Verónica, no murió en Argentina sino que volvió al Líbano, su país de origen y abandonó a la familia que había formado aquí. Enojados por su partida, todos cortaron comunicación con él. Verónica, conmovida por este descubrimiento, decide investigar la vida de Mohammed.

NEY, Nosotros, ellos y yo (Apta para todo público)

Cuando fui a Israel en el año 2000, no imaginé adónde iba aterminar. Vengo de una familia de larga tradición judía e idealesprogresistas. Llegué a Tel Aviv de vacaciones y por una mezcla de aventura y curiosidad, crucé de Jerusalén a Gaza y Cisjordania. Con mi cámara como única compañera, durante meses viví en casas de palestinos e israelíes. Filmé y me descubrí en un viaje distinto al que había imaginado. Volví a Argentina y no pude encarar el documental. 15 años después, esta es la reconstrucción de aquel viaje.

La guardería (Apta para todo público)

La historia de un grupo de niños que creció en Cuba mientras sus padres enfrentaban la dictadura argentina.

En 1978, la organización revolucionaría Montoneros que confrontaba a la dictadura en Argentina, decide reagrupar a sus militantes exiliados en diferentes partes del mundo, para volver a entrar al país y realizar acciones de desestabilización del gobierno de facto. Sin embargo no podían volver con sus hijos, pues era sabido que estos serían considerados objetivo militar. Por lo que idean crear La Guardería, una casa en La Habana, donde estuvieran seguros y al cuidado de compañeros de la misma organización.

El (im)posible olvido (Apta para mayores de 13 años)

Un padre fantasma que fue desaparecido en Brasil en 1978. Un padre activista político, casi un héroe víctima de la violencia militar latinoamericana de los 70s. Un hijo que vivió con esa ausencia la mayor parte de su vida. Una historia repleta de olvidos. Unos diarios infantiles recuperados que intentan restablecer esa pérdida. Este film es un viaje interno, emocional y político adonde se alojan los momentos olvidados.