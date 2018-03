19/03/2018 - U.N.T.

"Es importante pensar y resignificar la Reforma Universitaria"

En el marco del Ciclo de Diálogos Académicos “A 100 años de la Reforma Universitaria”, el doctor Diego Tatián brindó una conferencia en la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía.

La Facultad de Filosofía y Letras fue sede de un espacio de debate a 100 años de la Reforma Universitaria. En la oportunidad, el doctor en Filosofía y ex decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Diego Tatián, mantuvo un encuentro con autoridades y miembros de esa unidad académica.

Tatián fue recibido el pasado viernes por la decana y el vicedecano, Mercedes Leal y Santiago Bliss, en la sala del Consejo Directivo de la Facultad. Junto a ellos estuvo la rectora de la UNT, Alicia Bardón, quien destacó “sentirse agradecida por la invitación” para participar del Ciclo de Diálogos Académicos. Previo a su disertación, Tatián recibió una carpeta protocolar por la cual se lo distinguió como “Visitante Ilustre” de esa Casa de Estudios.

Entrevistado por UNTNOTICIAS, el doctor en Filosofía brindó unas reflexiones sobre este acontecimiento histórico. “Se están realizando en todo el país un conjunto de actividades para la conmemoración del centenario de la reforma que se da en un contexto delicado de la educación pública. Significa honrar el legado reformista, es decir, de qué manera los grandes principios de la reforma y del ideario ideológico nos dota de la capacidad de entrar en elocución con nuestros propios problemas”, aseveró.

Acerca del resignificado de la palabra y del carácter emancipatorio que tuvo, Tatián explicó: “es un concepto que ha sido devaluado porque no promueve ningún tipo de interrogantes y no inspira otras revueltas respecto al sistema de dominación como sí lo hicieron los reformistas. Debemos ver los sistemas de dominación que someten a los pueblos para pensar por vía política las transformaciones. Para la generación actual es importante pensar y resignificar la Reforma Universitaria. No fue una revuelta que buscaba mejorar solo los planes de estudios, fue un sistema emancipatorio, no pertenece a nadie. Si se la despoja de su carácter antimperialista, anticapitalista, anticlerical, igualitarista, indigenista y latinoamericanista no queda nada. Es un trabajo de memoria de actualizar el archivo porque se la redujo a algo universitario, pero tuvo una transformación social”.

La Decana recordó que este Ciclo Académico comenzó en 2017, a través de un Proyecto, y se materializará con la realización del Congreso Latinoamericano “A cien años de la Reforma del 18″, los días 17, 18 y 19 de mayo en la ciudad de Salta. “Con estudiantes, docentes y miembros de la comunidad generamos este espacio de discusión de los principios reformistas en una Universidad del Siglo XXI. Hay un discurso fuerte y peligroso que tiene que ver con esta visión de la educación superior como un bien transable, al que tienen que acceder los que demuestren méritos o evaluando a la universidad por su rendimiento medible en tasas de graduación. Tenemos que tener muchos estudiantes sin descuidar la excelencia académica y acompañando a quienes no puedan sostener sus estudios”, afirmó Mercedes Leal.