AMPLIAR Vladimir Putin voto ayer temprano

18/03/2018 - Reeleccion

Aplastante victoria de Putin al obtener el 73,9% de los votos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ganó ayer las elecciones con el 73,9% de los votos, según el primer resultado de boca de urna. Putin es reelegido a un cuarto mandato.

Detalles.

De esa forma Putin estará seis años más al timón de Kremlin. Sin embargo, las elecciones fueron empañadas por denuncias de votos falsos y de intimidación de votantes, pero tales quejas difícilmente afectarán la autoridad de Putin.

La victoria de Putin no estaba realmente en duda. El desafío era lograr un margen suficientemente amplio para exhibir legitimidad. Según los sondeos, obtuvo más del 70%.

Un sondeo indicó que Putin ganó con el 73,9% de los votos. Esa consulta, del Centro de Estudios de Opinión Pública Toda Rusia (VTsIOM) cuestionó a 161.000 votantes en 1.200 municipios de 68 provincias rusas, y tenía un margen de error de 3,5 puntos porcentuales. Los resultados se asemejan a los recabados en el Lejano Oriente de Rusia.

La Comisión Central Electoral reportó que con 21% de todos los municipios contados, Putin llevaba la delantera con 71,9% de los votos.

Según ese escrutinio, el candidato comunista Pavel Grudinin llegó de segundo con 11,2% y el ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky llegó de tercero con 6,7%.

Putin tuvo que competir oficialmente con otros siete candidatos, pero ninguno tenía posibilidad real de ganar. El principal adversario político de Putin, el activista anticorrupción Alexei Navalny, quiso postularse pero las autoridades se lo prohibieron en base a que fue declarado culpable de fraude en un caso ampliamente considerado motivado por animosidades políticas.

Los comicios se caracterizaron el domingo por la presión sobre los votantes y por sospechosos incidentes de relleno de urnas.

Los opositores han calificado al proceso como una farsa, pero los millones de simpatizantes de Putin aplauden al ex agente del KGB por restaurar la grandeza de Rusia y por defender a su orgullosa nación de un mundo hostil.

La meta principal para las autoridades rusas era tener una gran participación que otorgará a Putin la legitimidad que desea y le proporcionará un convincente mandato para su cuarto término.

Se prevé que las elecciones del domingo mejoren la imagen del presidente ruso tanto a nivel nacional como internacional.

Al emitir su voto en Moscú, Putin parecía confiar en la victoria y dijo que consideraría cualquier porcentaje de votos como un éxito. “El programa que propongo para el país es el correcto”, dijo.

Dada la falta de competencia, las autoridades luchan contra la apatía de los votantes. Han puesto a muchos de los 111 millones de votantes rusos bajo una intensa presión para que emitan su derecho.

Yevgeny, un mecánico de 43 años que votó en Moscú, dijo que se había preguntado durante un momento si en verdad valía la pena votar.

“Pero la respuesta fue fácil... si quiero seguir trabajando, voto”, indicó y agregó que sus jefes no le han pedido pruebas de que acudió a los centros de votación pero teme que lo hagan. Habló bajo condición de que solo se mencionara su primer nombre debido a que teme que su patrón, el gobierno de la ciudad de Moscú, se entere.

En la cuarta ciudad más grande de Rusia, Ekaterimburgo, una médica expresó que fue obligada a votar.

Al mediodía no había emitido su voto y “el jefe de mi unidad me llamó y me dijo que era la única que no había votado”, dijo Yakaterina, quien pidió que no se mencionara su apellido por temor a represalias.

El alcalde de Ekaterimburgo, Yevegny Roizman, dijo a The Associated Press que los funcionarios locales y los empleados estatales recibieron órdenes “desde arriba” para asegurarse de que la participación en el voto presidencial supere el 60%.

En Moscú, a las personas que por primera vez emitían su voto les regalaron boletos para conciertos y las autoridades del sector salud ofrecieron revisiones de cáncer gratis en algunos centros de votación.

Más votantes salieron a emitir su derecho el domingo, en comparación con los últimos comicios presidenciales en 2012, cuando Putin se enfrentó a un movimiento de oposición en medio de irregularidades como votos múltiples, relleno de urnas y coerción.

De igual forma, el fraude electoral fue generalizado en la votación parlamentaria de Rusia en 2011, que desató protestas masivas en Moscú contra el gobierno de Putin.

Los ciudadanos desde la región de Siberia en la costa del Pacífico, hasta la ciudad de Moscú emiten su voto el domingo.

Las autoridades electorales dijeron que la participación a nivel nacional era de 34,7% para la tarde del domingo.

Sin embargo, algunos grupos en línea implementados para registrar las violaciones electorales informaron cientos de problemas en los comicios del domingo que proyectan una sombra en los números oficiales de participación.